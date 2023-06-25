「炙焰迷你烤 Fire Flash Mob」個人套餐240元起，平日限定，限時供應至8月31日止。（韓國八色烤肉提供）

「八色烤肉」提供多樣豐富道地韓式料理，新推「迷你版」韓式小點，如海鮮煎餅、辣炒年糕等皆為90元。此為示意圖。（韓國八色烤肉提供）

小資族福音，韓國烤肉最低240元起即可開吃，還可吃到肉品、海帶湯、白飯、韓式小菜、3種沾醬、豆芽韭菜、蒜頭洋蔥、生菜，月底想吃好料也不怕瘦荷包。韓國烤肉品牌「八色烤肉」推出升級版的單人「獨烤」套餐，以「炙焰迷你烤 Fire Flash Mob」為活動主軸，翻新菜單，讓餐點更豐富，個人套餐 240 元起，平日限定，限時供應至8月31日止。

疫情改變了民眾用餐的行為模式，單人經濟崛起，知名的韓國烤肉品牌「八色烤肉」，因應單身經濟，2年前曾推出單人「獨烤」套餐，標榜一個人也可享受韓式烤肉，打破韓國烤肉需要兩人以上同行才能開爐的用餐模式。歷經2年，業者將單人「獨烤」套餐全面升級，以嶄新的「獨食」韓式烤肉樣貌迎客，將一個人或一群人揪團共享韓國烤肉的型態完全融合，搶攻單身經濟與上班族用餐市場。

「炙焰迷你烤」菜單有最經典的「八色烤肉套餐」，以及只要 240 元起的「韓式厚切椒鹽豬五花套餐」，喜歡吃牛肉的人可選「秘漬醬醃帶骨牛小排套餐」和「起司醬醃牛肋條套餐」，更推出「八色雙拼套餐」與「終極老饕雙拼套餐」 ，讓想一次品嘗豬肉與牛肉雙重美味的消費者輕鬆點選。為滿足肉食族的味蕾，多款套餐更有倍增肉量的服務，不同肉品肉量增加的價格皆不同，最低110元即可爽吃加倍肉量。

此外，種類眾多又繽紛的韓式小點則以「迷你版」呈現，如海鮮煎餅、韓式辣雞翅和辣炒年糕等皆為90元，人氣韓式小點以精緻的迷你size份量噴香上桌，讓單人或人數不多的團體消費者，用親民價格品嚐多樣道地的韓國經典好味。除了肉品外，許多人最愛的韓式鍋物系列也全新登場，包括豬肉年糕鍋套餐、 水烤牛肉鍋套餐和泡菜豬肉鍋套餐等，售價240元起。