德國舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會，台灣代表隊在5人制籃球賽事奪銀，圖為台南囝仔黃家賢。(台南市體育局提供／曹婷婷台南傳真)

滾球項目王珮怡勇奪1金1銀1銅。(台南市體育局提供／曹婷婷台南傳真)

在德國柏林舉辦的2023夏季特殊奧林匹克運動會，台灣代表隊今天闖進5人制男籃冠軍爭霸戰，以3分差距飲恨，獲得銀牌，其中成員包括台南囝仔黃家賢、陳華智；5人制男足奪銅，成員也有台南好手張明哲、方浚峰；截至目前，台灣代表隊來自台南的8名好手都各有斬獲。

5人制男籃獲得這面銀牌，意義非凡。畢業於國立台南大學附屬啟聰學校的黃家賢，平時在歸仁體育公園打全場或3對3籃球，在校時最喜歡跟老師單挑，對於老師說的戰術，黃家賢都會認真練習，終於大放光彩，在特奧籃球團體賽勇奪銀牌。

「與特奧運動員打籃球，是件很有趣且充滿意義的運動」，身為融合夥伴，目前就讀中華醫事科技大學視光科一年級陳華智，高中3年都是新化高工籃球隊成員，高三時因教練接觸到特奧賽事，透過融合訓練讓他明白與特奧運動員其實與一般人無異。陳華智說，很幸運有如師如兄的教練，還有新化高工校長支持，讓他能與特奧運動員一起在特奧舞台為國爭光。

台南市政府體育處指出，本屆特奧賽會台灣代表隊共67名選手，其中8名選手來自台南，包括滾球項目王珮怡勇奪1金1銀1銅、張沛辰拿下第6名，桌球項目陳玉化摘1銅、楊維哲第5名，兩人合作桌球雙人賽拿下第4名；5人制足球賽，張明哲和方浚峰摘銅，5人制籃球黃家賢、陳華智榮奪銀。