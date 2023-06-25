王女半夜跑到林男家門口潑汽油縱火，所幸火勢及時撲滅。一審王女被依殺人未遂罪判5年6月，高雄高分院認為，王女只針對大門縱火，延燒及不可控制性低，又已與林男和解，改依現住放火罪輕判3年7月，可上訴。（本報資料照）

高雄市大寮區王姓女子懷疑林姓男友有小三還對她提分手，因愛生恨，半年來10度到林男家門口砸車、潑漆，甚至半夜朝他家門口潑汽油縱火，所幸火勢及時撲滅。一審王女被依殺人未遂罪判5年6月，高雄高分院認為，王女只針對大門縱火，延燒及不可控制性低，又已與林男和解，改依現住放火罪輕判3年7月，可上訴。

林男去年2月委託朋友在臉書社團「高雄大小事」po文，指控王女和他分手後，多次到他住處潑漆、砸車，雖然已經聲請保護令，王女依然故我，2月19日凌晨竟持汽油到他大寮區信義路住家門口縱火，自己也差點引火自焚，所幸消防隊及時滅火。王男不滿每天提心吊膽過日子，大酸「保護令對恐怖情人來說只是一張紙」。

案發後凌晨警方便逮捕王女，認定她精神狀況有問題而將她強制就醫。檢方認定她有再犯之虞、聲押獲准，偵查後依法起訴。

一審時王女雖坦承犯行，但辯稱只是想嚇嚇林男，沒有殺人意圖，但法官認為，王女縱火可能導致當時已熟睡的林男及其家人逃生不及，已有「不確定殺人故意」，最後依殺人未遂罪判她5年6月。恐嚇、違反保護令部分則判徒刑5月，得易科罰金。

王女不服上訴，法官仔細勘驗「火災原因調查鑑定書」，發現王女僅針對不鏽鋼大門潑汽油縱火，沒有刻意添加其他助燃物。大門就位在道路旁，相當明顯，發生火災不到1分鐘就被鄰居發現撲滅，消防局也證稱除了大門沒有其他助燃物。

綜合上述判斷，法官推翻原審對王女「不確定殺人故意」的認定，認為用殺人未遂罪判刑不太恰當。審酌王女縱火位置、標的明顯，其延燒可能性、不可控制性相對較低，原審已坦承犯行也與林男和解，加上患有憂鬱症，最後改依現住放火罪輕判她3年7月，可上訴。