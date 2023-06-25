雲林縣公共運輸系統較不發達，不利觀光發展，雲林縣府環保局3年前引進機車共享（GoShare），工務處今年再引進共享單車「MOOVO」，8月就會在人口最多的斗六市、虎尾鎮布點，視營運狀況擴及斗南鎮、西螺鎮，預計今年底全縣會有120個租賃站、900輛共享單車。

縣府工務處日前與運點科技股份有限公司簽訂雲林縣公共自行車租賃系統契約，初期引進電動單車200輛、一般單車700輛，為期7 年，簽約金額1.2億元。

工務處長汪令堯指出，斗六市將最早布點，選擇斗六火車站、縣府行政區、體育館等行人流量較大地方設租賃站；虎尾鎮將於高鐵站、布袋戲館、同心公園；西螺鎮、斗南鎮將於第二波擴充設置。

汪令堯表示，MOOVO在彰化縣的滿意度有九成七，在國外的評價也高，屆時將有實體樁、無柱樁併行，可在電子圍籬區域借還車，解決車柱不足問題。使用前半小時免費，半小時後每30分鐘一般單車收費10元，電動車每30分鐘20元。

汪令堯說，引進共享單車除補足民眾基本需求及促進觀光，也是呼應全球淨零碳排放趨勢，打造零碳排放運輸環境，雲林縣的大眾運輸路網也逐漸汰換柴油車輛，改以低地板電動公車營運。

雲林縣最早引進的共享交通工具是電動機車，2020年引進130輛GoShare智慧電動機車，在斗六、虎尾、斗南等地設點，累計運輸量突破20萬旅次，今年再擴及古坑綠色隧道、虎尾建國眷村。

據了解，文化觀光處也將採購200輛共享單車，放置於熱門景點提供遊客短程租賃代步。