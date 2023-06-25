據《人民法院報》報導，今天（6月25日）上午，大陸全國人大常委會法制工作委員會舉行記者會，發言人臧鐵偉表示，愛國主義教育法草案以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入總結新時代愛國主義教育實施經驗，堅持愛國愛黨愛社會主義相統一，把維護祖國統一和民族團結作為著力點，把實現中華民族偉大復興的中國夢作為鮮明主題，遵循愛國主義教育規律，主要內容包括：

規定了愛國主義教育的內涵目標、指導思想和總體要求；規定了愛國主義教育的領導體制、工作原則和教育內容；規定了主管部門和有關部門的工作職責，以及各有關方面面向不同群體和對象開展愛國主義教育的任務；對充分利用各類資源、設施及平台等開展愛國主義教育作出規定；規定了愛國主義教育的支持保障措施。

愛國主義教育法草案在起草過程中，廣泛徵求了有關方面特別是基層立法聯繫點的意見和建議。河北正定、天津小白樓、重慶沙坪壩、江蘇昆山、廣東江海等聯繫點充分發揮各自特點和優勢，有針對性地提出了意見建議，同時以愛國主義教育法草案徵求意見工作為契機，深化推進本地的愛國主義教育。

臧鐵偉說，「下一步，我們將繼續通過各種渠道、各種方式，徵集社會公眾的意見建議，修改完善好法律草案，宣傳闡釋好法律規定，更好地弘揚愛國主義精神。」

報導稱，愛國主義是中華民族精神的核心，是中國人民和中華民族同心同德、自強不息的精神紐帶。中共十八大以來，習近平總書記就弘揚愛國主義精神、開展愛國主義教育發表一系列重要論述和指示批示。2019年11月黨中央印發《新時代愛國主義教育實施綱要》，對新時代愛國主義教育作出全面部署。

報導稱，中共二十大報告明確提出要深化愛國主義教育。中華人民共和國憲法明確規定，國家要在人民中進行愛國主義教育；公民有維護國家統一和全國各民族團結，維護祖國的安全、榮譽和利益的義務。制定愛國主義教育法，落實憲法規定，以法治方式推動和保障新時代愛國主義教育，對於振奮民族精神、凝聚人民力量，推進強國建設、民族復興，具有十分重大而深遠的意義。

根據中共黨中央批准的立法工作安排，中央宣傳部和全國人大常委會法工委經過深入調查研究、廣泛徵求意見、反覆修改完善，形成了《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》。