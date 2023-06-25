婁峻碩今（25日）為潮流手作品牌「潮頑實驗室 Unique Lab」快閃店活動擔任「一日店長」，帶領粉絲一起互動體驗串珠飾品和流體熊的手作樂趣。他之前參與《嗨！營業中》第二季錄製，今問到該節目店長炎亞綸陷入＃MeToo風暴一事，他坦言日前有在群組傳訊息關心炎，「但他沒有回，可能是最近比較忙」，直言：「現在就是不要打擾他，一切交給司法處理。」透露2人除了工作之外，私下並無交集。

《嗨！營業中2》製作單位日前在粉專發聲明：「本周播出之節目內容，係為先前錄影製作完成將於原訂時間播出，後續已錄製未播出之內容，將更審慎小心處理，謝謝大家的關心及支持。」 對於在節目中擔任店長要職的炎亞綸，未來是否會在節目中消失？婁峻碩直言：「我不是製作單位，沒有辦法回應（換角） 。」《嗨！營業中2》表定將播出14集，婁峻碩表示節目目前約錄製10集左右，更＝透露前幾天才跟製作單位開會，討論菜色，「我們不知道節目的流程，也不清楚，也不知道哪天上節目誰會來」。

婁峻碩坦言自己是個「手作小白」，過去手作物品的經驗不多，但對於「潮頑實驗室 Unique Lab」將復古與時尚結合，創意翻玩經典時尚元素感到躍躍欲試，更興奮表示：「這一定是今年春夏的新潮流！」他也大方分享自己對潮流的定義：「潮流對我來說，就是一個人以獨特的行為跟審美去影響周遭更多的人，衍生帶領一種風氣；所以每個人都有機會去創造自己的潮流，去追逐自己喜歡的東西。」

第一次體驗串珠製作，婁峻碩既興奮又有點緊張：「我不太會手作東西，但如果有人手把手教我、或是有教學影片可以很容易看懂的話，我其實挺有興趣的。」過程中品牌也特別準備了他喜愛的各樣珍珠款式作點綴，婁峻碩對成品大感驚艷，更直接表示可以作為打歌的造型配飾。