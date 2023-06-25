連鎖迴轉壽司店「壽司郎」除了鮭魚等生魚片握壽司必點外，近日一名網友指出，有沒有人發現壽司郎的薯條超好吃？意外引起許多網友認同，「被生魚片耽誤的薯條店」、「每次去都點」。

一名網友昨天在PTT八卦板發文，有沒有人發現壽司郎的薯條超好吃？帶皮馬鈴薯細薯，一盤40元，又是剛炸好，讚嘆太好吃了。引發許多人共鳴，紛紛留言「超好吃，薯條才是本體」、「認真說壽司郎該點的是炸物跟冰...」、「壽司郎最好吃的就薯條了」、「壽司郎現炸的東西都好吃，那個花魚我可以」。

還有人點名，「茶碗蒸，低調」、「40元冰+抹茶粉+少許海鹽，也很好吃」、「壽司郎的聖代五告讚」、「壽司郎芒果雪花冰每次結尾必點」。不過也有人不以為然，「剛炸出來的薯條哪家不好吃」、「去壽司店吃薯條別鬧了」、「好貴喔」。

除了壽司郎以外，網友也表示，另兩家連鎖迴轉壽司店「藏壽司」及「爭鮮」的甜品也很讓人驚艷，「藏壽司不拿冰淇淋跟茶碗蒸的話=沒去過」、「藏壽司千層超好吃」、「爭鮮奶油布蕾好吃」、「爭鮮之前的生乳酪蛋糕好吃到我直接跟他們買一整條」。