南韓大勢女團IVE就要在6月24日與台灣粉絲「DIVE」見面了！這也是她們自2021年出道後首次來台，令歌迷超級興奮！IVE團名取自「I HAVE」的意思，寓意想將所有才華、魅力都展現給大家看，熱門歌曲包括〈Eleven〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉，爆紅程度就算平時不聽KPOP的人也一定有聽過！

想要更了解IVE成員們嗎？小編幫你準備好了入坑指南！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看IVE的六大成員及四個小秘密吧！

IVE成員

No.1 張員瑛

張員瑛13歲參加選秀節目《PRODUCE 48》，作為限定女子團體IZ*ONE第一名出道，成團夜當天正好是她的14歲生日，團體活動2年6個月解散，2021年12月1日，作為IVE的成員出道，擔當視覺中心和Center。

有人間洋娃娃稱號的張員瑛，年僅18歲就以逆天美腿加上甜美長相紅遍南韓演藝圈，代言接不完，IG每次分享日常照，張張都被粉絲讚嘆完美無死角，完全就是天生公主系偶像！

No.2 安兪真

和張員瑛一樣出身《PRODUCE 48》成功出道，作為IZ*ONE一員，年紀最小和張員瑛並列老么，隨著IVE出道，本來做為第二忙內的安兪真也擔任起隊長以及Vocal。

擁有一雙大眼睛，笑起來就像大狗狗一樣清澈可愛，被粉絲暱稱為「安狗狗」，2022年安兪真出演綜藝《Biong Biong地球娛樂室》，沒想到甜美可愛的外表下，在節目中完全沒有包袱，綜藝感十足，率真調皮的形象讓她人氣再次爆紅。

No.3 Liz

Liz在IVE團中擔任主唱，圓潤臉蛋笑起來還有小酒窩特別可愛，出道前曾出演過太妍〈This Christmas〉MV，飾演小時候的太妍。2021年出道時因為一頭金髮和高顏值加上好歌喉，迅速獲得不少人氣，更被封為是「小Lisa」。

不過之後因為身材管理受到韓國網友抨擊，近日她回歸舞台，瘦身效果引起大家關注，紛紛稱讚Liz瘦回傳奇顏值，但也有許多粉絲認為，Liz的歌唱及舞蹈實力都非常能打，身材方面健康就好。

No.4 李瑞

2007年出生的李瑞只有16歲是IVE隊內的老么兼領唱，小時候曾做為SM娛樂兒童模特兒出道，後來被挖掘進入STARSHIP娛樂，2021年被公布是新女團IVE的最後一名成員。個性活潑外向是團隊的活力來源，天真可愛模樣經常把姐姐們逗笑。

日前在節目中，李瑞透露本來沒有想當藝人，而是想要努力讀書當一名醫生，令不少粉絲十分驚訝，不過李瑞現在在舞台上發光發熱、也努力學習音樂及跳舞，希望展現最好的一面給大家！

No.5 Rei

Rei本名直井怜，雖然是日本籍成員但流利韓語完全聽不出來是外國人，更在團內擔任Rapper，在《LOVE DIVE》、《After LIKE》都有參與Rap創作藉此證明自己的實力。

Rei除了Rap實力沒話說，有粉絲更是被她精緻臉蛋吸引，比喻是「小松菜奈的厭世風+日系萌妹感」。許多粉絲都很喜歡她的反差萌，公司經常也會替她換造型，像是公主切髮型和卷卷雙馬尾，鬼靈精怪的風格很難不被Rei圈粉！

No.6 秋天

2002年出生的秋天，其實是隊內的大姐及Rap擔當，當時IVE出道預告照公開，因為神似AOA雪炫，精緻五官加上冰山美人氣質掀起一波討論，沒想到成熟外表下卻是擁有傲嬌可愛的個性，反差魅力更因此圈住不少粉絲。

上張專輯《After LIKE》秋天剪去長髮，搖身一變金色短髮又甜又酷，為她獨樹一格的風格再添魅力，秋天在歌曲中的Rap段落不多，卻總能成為歌曲亮點之一，不少粉絲說秋天的part都很有記憶點，因為漂亮和有辨識度的音色第一眼就被她吸引！

IVE的4個小秘密

IVE被譽為「怪物新人」?

2021年IVE以單曲《ELEVEN》出道，歌曲發布僅僅7天就奪下音樂節目《Show Champion》，刷新女團紀錄，《ELEVEN》MV公開不到24小時，觀看次數就突破980萬，當時出道風格和時下主打清新形象區別，成員們展現更多女孩力「Girl Crush」的甜酷風格。

之後更以〈LOVE DIVE〉獲得MAMA「最佳年度歌曲獎」，以及「最佳女新人獎」、「最佳舞蹈表演女團」，擊敗眾多實力堅強偶像。接著推出〈After Like〉、〈Kitsch〉、〈I AM〉等歌，優異的音源成績讓她們持續拿下打歌舞台一位，說是「怪物新人」一點也不為過！

為什麼是六人六色「完顏團」？

六位成員還沒正式出道前，從出道預告照公開就引起話題，被稱作「完顏團」，也就是完美顏值的意思，如此高評價讓IVE未出道就先爆紅。不只六個人各有特色、各有各的美，事實上每個人還有自己的代表顏色，秋天是藍色、兪真是洋紅色、Rei是綠色、員瑛是紅色、Liz是青色、李瑞是黃色。

有粉絲發現在《After Like》專輯概念中，就有用色光三原色和色料三原色來象徵，可以透過比例調出任合顏色，呼應IVE團名意義「l HAVE，你想要的樣子我都有」，六種顏色剛好就是成員們的各自代表色！

甜美臉蛋竟然是巨人女團？

張員瑛以九頭身、近乎十頭身的比例受到關注，但其實不只張員瑛身高高，IVE平均身高169公分，其中張員瑛、安兪真、Liz共3人的身高更是超過了170公分，Rei也有169公分、忙內李瑞也有168公分，至於大姐秋天則是164公分。

事實上，164公分在大多數女團裡不算矮，甚至還有可能是最高的，但在「長腿女團」IVE中，秋天站在一群170公分的妹妹們旁邊完全就是小鳥依人，據說年紀小的Liz、Rei和李瑞也都還在長高，也難怪IVE會被稱作是「巨人女團」！

美女都有偶包？IVE超搞笑團綜秒入坑

別看IVE舞台上都是可愛妹妹的樣子，其實每個人私底下的個性都非常有趣，在最新一季的團體綜藝《1，2，3 IVE》裡，六個人模仿韓國超紅的實境戀愛節目《換乘戀愛》，互相玩起交換情侶，狗血程度爆表，粉絲表示「不愧是收視率高的團綜，看這六個萌妹子互動誰能不愛」。

另外還有熱門綜藝節目《認識的哥哥》，IVE以完整體參加過兩期，即便面對年齡較大的主持群包含姜鎬童、金希澈、李壽根等人，IVE也不膽怯每個人都發揮自己的搞笑天賦，綜藝感十足再次感受到她們獨一無二的魅力！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年6月21日至2023年6月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『IVE』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統