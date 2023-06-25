一名特斯拉車主爆料，他的愛車日前在停車場被隔壁車主朝車身小便，解放過程全被特斯拉的「哨兵模式」（偵測威脅主動錄影）給錄下，照片中可見對方高清的私密照，特斯拉車主笑說「推測有可能是慣犯，還會左右噴灑，跟流浪狗很像」，也無奈說哨兵模式可能對於一些慣犯沒有嚇阻作用。

該網友在臉書「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」發文，他的特斯拉日前遭隔壁車主朝車身小便，他說事發在23日下午，一名Nissan橘色Kicks的車主停妥車後，就直接下車朝特斯拉車身解放，原PO怒批附近不到50公尺就有公園公廁，且對方明明可以在自己的車後尿，根本就是惡意尿別人車上。

該網友還說，當下對方的兒子還在旁邊看，完全就是做了壞榜樣，「後照鏡頭拍到高清的GG，非常噁心，影片就先不放以免大家反感」，還說對方尿的過程會左右噴灑，認為對方是慣犯；原PO說現在應該很多都知道特斯拉有哨兵模式、會錄影，「但哨兵模式好像對於一些慣犯沒有嚇阻作用」。

其他網友留言「潑尿在他車門把、車門上放一杯尿打開門全身都尿尿」、「報警通知來清潔車子，讓他丟臉」、「用這麼小的馬賽克，是奈米鳥嗎」、「好想給車體通電」、「他尿你車尾，你就在他擋風玻璃棒賽」、「以牙還牙，大便在對方車頂」、「不懂，尿急為什麼不對牆尿尿要尿在別人車上」、「這個馬賽克怎麽有點小…跑題了抱歉」、「人有三急就算了！尿別人車上爛人」。