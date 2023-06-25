一名男子表示，今天爬北市象山時，驚見一名年輕男子全裸露鳥，讓他看得瞠目結舌，直呼「是我太久沒來了嗎？」將其PO到臉書地方社團，竟釣出不少網友說，露鳥男不是第一次全裸爬象山，過去在內湖金面山也看過他的身影，也有其他目擊者說看到當下就打電話報警，但警察都抓不到。

原PO今（25）日於臉書社團《信義區三兩事》指出，剛在象山目睹一名戴帽子的全裸年輕男子，全身上下僅用包包遮住重點部位，一路露鳥登山，見周圍登山客沒什麼反應，就繼續往上走，讓他超級驚訝，「是我太久沒來象山了嗎？不知道這個人是不是常出現？」

貼文引發討論，不少網友表示，該男子不是第一次露鳥登山，「朋友已遇到過一次，警察抓不到他」、「慣犯了！前天也有遇到，當下真的驚呆了」、「我也遇過一次」、「他也會去內湖金面山喔」、「隨意露鳥，要報警了」、「我已經報警，但不知道後續如何」、「天啊！他從內湖金面山跑到信義區來了」、「觀光客來台很多會來爬象山，這樣實在有礙觀瞻！報警有用嗎？」、「可憐的警察在這麼熱的天氣，全副武裝爬山，然後上去人也跑了找不到了」。

男子在象山裸露生殖器，依《社會秩序維護法》第83條，於公共場所或公眾得出入的場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，處新台幣6千元以下罰鍰。