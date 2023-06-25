針對土地所有權人申請地價稅適用自用住宅用地優惠稅率，除應符合本人或配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，及無出租或供營業使用情形外，還有都市土地面積最多300平方公尺或非都市土地面積700平方公尺的限制，新竹市稅務局表示，若選對適用順序，地價稅省很大哦。

稅務局表示，土地所有權人自用住宅用地面積計算，是以持有全國自用住宅用地土地面積合併計算，非單一縣市各自計算，都市土地面積以300平方公尺為限，而非都市土地則以700平方公尺為限。

若土地所有權人申請自用住宅用地面積超過限制時，可自行選擇適用順序計算至規定面積為止。

當土地所有權人未擇定，則以申請當年自用住宅用地地價稅額由高至低順序計算，稅額相同時，以土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬戶籍所在地、直系血親尊親屬戶籍所在地、直系血親卑親屬戶籍所在地、直系姻親戶籍所在地之順序依序計算。

稅務局舉例，甲小姐為土地所有權人，持有2筆都市土地房地面積各為180平方公尺，A地申報地價每平方公尺1000元、B地申報地價每平方公尺500元，皆按千分之10一般用地稅率繳納地價稅。

甲小姐申請按千分之2自用住宅用地稅率課徵地價稅，因2筆土地合計面積超過300平方公尺限制，如果甲小姐擇定適用順序為A地、B地，當年A地180平方公尺將全部按千分之2自用住宅用地稅率課徵，稅額360元，而B地僅有120平方公尺適用千分之2，餘60平方公尺按一般用地稅率千分之10核課，稅額420元，共計780元。

反之，若甲小姐擇定適用順序為B地、A地，則B地180平方公尺全數按千分之2稅率核課，稅額180元，A地僅有120平方公尺適用千分之2稅率，餘60平方公尺按一般用地稅率千分之10核課，稅額840元，共計1020元。

稅務局貼心提醒，地價稅自用住宅優惠稅率為千分之2、一般用地稅率為千分之10至千分之55，相差至少4倍。為維護自身權益，如有符合自用住宅優惠稅率要件者，請土地所有權人把握時間於9月22日以前向稅務局提出申請，當年度才可適用，逾期申請者，自申請之次年開始適用。原已核准而用途未變更者，不用每年重複申請。

民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。