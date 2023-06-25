彰化縣鹿港國際龍舟賽錦標賽共有九十八支隊伍參賽。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

2023年彰化縣鹿港國際龍舟錦標賽昨天落幕，但今天有參賽隊伍出面質疑「台76西橋龍」在競賽中未完成奪旗卻順利晉級，背離了傳統龍舟競賽中奪旗完賽的原則；彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚回應表示，該案經仲裁委員會並調閱終點攝影了解，屬奪標成功。

台中市的參賽隊伍發出書面聲明指出，鹿港國際龍舟賽在社會混合組第63場次競賽中，台76西橋龍（在地隊伍）在競賽中未完成奪旗，然卻順利晉級，引起同場參賽隊伍強烈不滿，而裁判長獲悉該起爭議後，僅回應「已經有看過這段影片，台76西橋龍隊有碰到所以秒數才停。」

提出質疑的參賽隊伍表示，所謂的奪旗標準竟然是電子儀器是否接觸基座，而不是旗幟是否離開基座，這完全背離傳統龍舟競賽的原則，傳統龍舟賽就是要奪旗才算完成賽事，若不需要奪旗就算完成，為何主辦單位沒有公開宣布這一改變？更何況如果採電子儀器觸碰停止，而不需要奪旗的話，那在賽前的領隊會議中為何沒有提起？

參賽隊伍說，23日的第63場次中，台76西橋龍隊未完成奪旗，卻再度晉級，另外，福KAWA隊在22日的第10場次中也有相似情況，但卻被判失敗，這樣的兩套標準，使得主辦單位公平性令人質疑。

他們希望主辦單位重新審視上述事件，以確保比賽的公平性和透明度，「我們在烈日下辛苦訓練了兩個多月，不想輸得不明不白！」

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚說，夜間龍舟賽終點處燈光昏暗，船隻速度快，因此只要浮筒的旗子有離線，計時器成績就會馬上出來，不需要把旗子拔起來丟到水面上，台76西橋龍隊的該場賽事，8個裁判都認為有效；此外，福KAWA隊因並未進行申訴，就不勘驗錄影帶。

彰縣府強調，本案經民眾反映，提交賽會仲裁委員會裁判，國際龍舟錦標賽採電子計時，只要有奪標動作，即會觸動電子計時器，時間立即停止，為比賽完成成績，經仲裁委員會調查並調閱終點攝影了解，均屬奪標成功。