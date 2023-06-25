家庭是學習語言最重要的場域，為增加家庭使用客語的頻率，新竹市文化局於7月14日起將陸續辦理10場客語家庭系列活動，活動主題將聚焦於「新竹市立動物園」，依序從生命教育及環境保育之場域，傳授友善動物互動、保留歷史回憶、提倡生命教育3大核心價值，即日起開放線上報名。

市長高虹安表示，市府為推廣及傳承客語文化，創造讓孩童能自然習得客語的生活環境，今年首度辦理家庭多元系列活動，期望親子家庭在多元有趣、富知識性的活動中，提升幼童及家庭使用客語的機會，讓客語自然的應用於日常生活中，達到客語向下扎根的目的，歡迎大小朋友踴躍報名參加。

文化局長錢康明指出，客語家庭系列活動分成「食物森林」及「動物派對」2大主題，「食物森林」主題共有7月14日「香草篇」、7月28日「昆蟲篇」、8月11日「樹木篇」、8月25日「蔬菜篇」、9月8日「花卉篇」5個場次，辦理時間為下午2時至4時。

課程內容強調資源再利用、食農教育推廣及友善共享的理念，將由導覽志工及客語薪傳師帶領親子認識各項食物及客語運用，每場次同時安排不同主題手作體驗，營造更多機會及場合說客語。

文化局表示，「動物派對」主題共有7月15日「來食點心老虎」、7月29日「再也不用數羊了」、8月12日「動物甜甜圈」、8月26日「動物建築師」、9月9日「夜行動物暗晡夜Party」5個場次，辦理時間為上午10時至中午12時。

課程中將挑選動物相關故事繪本，以全客語方式設計說故事，並衍伸互動手作活動，達到學習友善動物、保留歷史回憶，提倡生命教育的目標。

文化局補充，今年客語家庭系列活動，報名對象以家庭為單位，每1家庭至少2代2位成員參加，每填1次表單包含2位名額，活動為免費參加，每場次限定20人，額滿為止。更多活動詳情請至「好客．新竹」臉書粉絲專頁查詢或電洽新竹市文化局客家事務科03-5319756分機322。\