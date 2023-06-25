2021年6月高雄小港區一家5口接連染疫，衛生局認為屋主江姓女子與林姓丈夫疑似隱匿足跡、各開罰30萬元，2人不服提行政訴訟，一審認定衛生局沒給江女、林男陳述機會，判2人罰單均撤銷。案經上訴高高行，法官認為，民眾疫調時疏漏、記憶不清並非「不配合、提供假資訊」，衛生局不給2人陳述意見機會已違法，判衛生局敗訴確定。

2021年6月1日，住在高雄小港的林姓男子因新北市友人來訪被傳染，回家再傳染給太太江女及8個月大的女兒，到訪的親友也有2人確診。大批疫調人員調查發現，江女提供足跡片段零散，衛生局認為江女不吐實，1周後直接依傳染病防治法開罰30萬元。

江女辯稱，確診後就被隔離治療，既緊張又混亂，已盡可能交代記得的所有行蹤。她說當時全家人還一起腦力激盪，提供發票、車牌號碼給多位疫調人員協助還原足跡。衛生局僅依片面的證據就指控她「擠牙膏式」提供足跡、直接開罰，還不給她解釋機會，實在冤枉。

林男辯稱，他確診後隨即被送醫隔離，隔天就被要求將手機交給警察，在沒有手機且又累又餓又睏、且擔心家人的情況下，被一堆疫調人員疲勞轟炸訊問，已經盡可能交代足跡，最後竟遭認定隱匿足跡，想聲請其他人作證也無法，一周後太太就被開罰30萬元，他們被隔離結束後返家才知道挨罰，距離「救濟時間」也剩不到一半。

衛生局強調，防疫視同作戰，「疫情處理報告」顯示江女刻意提供4種不同版本疫調，隱瞞家有訪客、開車外出、就醫等事實，還得動員警政協尋系統追出更多匡列者，造成社會民心動盪，當時裁罰30萬於法有據。

法官認為，沒有證據顯示江女、林男有拒絕、規避或妨礙地方主管機關人員疫調的行為，衛生局開罰前也沒給2人陳述意見機會，在2人確診日後不到一週作成裁罰處分，並各處最高金額的30萬罰款，明顯違背行政程序法相關規定，判決應撤銷裁罰。

衛生局當時強調，2人確實刻意隱瞞足跡，害疫情風險擴大，開罰有據，會提起上訴。

高高行認為，民眾在隔離時接受疫調，多會因身心狀況不佳、時隔多日而記憶不清，並非傳染病防治法中所稱「不願配合或給予不實資訊」等妨礙疫調行為，衛生局確實沒給2人陳述意見機會，已違反傳染病防治法、行政程序法規定，原審認事用法無違誤，判衛生局敗訴確定。