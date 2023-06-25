台北農產運銷公司(北農)將於明日召開董事會，將改選董事長和決定新任總經理。農委會主委陳吉仲今(25)日發文指出，韓國瑜任總經理期間「菜土菜金」，讓農民種菜像下賭一樣難預期。全國農會總幹事、北農常務董事張永成表示，10年前的物價和現在根本不同，這樣的比較沒有意義，而農委會把北農當作「養酬庸」的單位，許多民股董事早已不滿。

據北農股權結構來看，公股佔比45.52％，包含農委會22.76％、台北市政府22.76％；民股為54.48％，包含各級農會24.81％、農產品販運商及其他20.19％、台灣省青果運銷合作社9.48％。

陳吉仲今日表示，以高麗菜為例，2013年1月到2017年3月底，韓國瑜任總經理期間共有1278個交易日，高麗菜的平均價格是每公斤17.45元，價格波動的標準差是11.3元，其中每公斤低於10元的天數就有392天，佔交易日的31％，「菜土菜金，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期」。

陳吉仲說，翁震炘就任總經理後，迄今共有1298個交易日，高麗菜平均價格每公斤19.18元，價格波動幅度的標準差僅8.37元，每公斤低於10元的交易日也只有151天，僅佔總交易日的12％。

陳吉仲表示，韓國瑜任內的蔬菜平均價格是每公斤27.95元，價格波動標準差8.52元；翁震炘任內蔬菜平均價格每公斤30.66元，標準差6.41元，兩者平均價格就差了2.71元，若乘上全年蔬菜交易數量平均每年46萬公噸，會影響數十億元至上百億元的產值。

張永成不滿指出，10年前和現在物價並不一樣，這2年來台灣農產品價位又極度不平穩，物價指數也一直往上拉，若近2年的數字都沒寫出來，這樣相比有何意義？

張永成說，許多民股董事為何對翁震炘無法接受，因為許多酬庸進來坐領高薪又不做事，讓人感到農委會只是把北農當作養酬庸的單位。其中企劃處員工比之前大大增加，但北農都是例行的拍賣業務，而非一般公司有企劃和研發，北農有這麼多企劃案要做？

農業粉專「Lin Bay好油」版主林裕紘表示，這次會造成農委會的經營權不穩定，也是因為大家受不了農委會在北農亂七八糟的經營，再加上台北市執政換人。

林裕紘指出，許多農會在龐大的配合政策及補助壓力下已經轉支持農委會，因此以確定的股權來講，農委會加上青果部分約32.24%；台北市及全國農會9.6%，約佔32.36%，其餘的各級農會跟農產販運商佔35.4%，這些才是真正的關鍵。