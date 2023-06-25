疑因近日大雨影響，今（25）日接近中午時，新北市烏來區鄉道北107線3.7公里靠近信賢吊橋處發生落石，砸中停放在路邊的其中4輛自小客車，造成輕重不同程度損壞，其中銀色賓士車頭半毀，另白色自小客車後車箱遭重達數噸的巨大石塊砸中，損毀情況較為嚴重，所幸無人傷亡。
新店警分局獲報後派員到場管制，放置交通錐並管制車輛通行，隨後通報烏來區公所聯繫廠商調派重型機具到現場排除落石及移置車輛。
疑因近日大雨影響，今（25）日接近中午時，新北市烏來區鄉道北107線3.7公里靠近信賢吊橋處發生落石，砸中停放在路邊的其中4輛自小客車，造成輕重不同程度損壞，其中銀色賓士車頭半毀，另白色自小客車後車箱遭重達數噸的巨大石塊砸中，損毀情況較為嚴重，所幸無人傷亡。
新店警分局獲報後派員到場管制，放置交通錐並管制車輛通行，隨後通報烏來區公所聯繫廠商調派重型機具到現場排除落石及移置車輛。
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