民眾黨總統參選人柯文哲近日拋出重啟服貿立場，被民進黨立委洪申翰解讀是有爭取北京支持，及挖空藍營的支持基礎兩大目的；柯不悅表示，民進黨每天都放狗咬人。對此，洪申翰回嗆，柯認知民眾黨內都是狗，但其他政黨並未如此，還嗆只有民眾黨是一人獨裁政黨。

柯文哲近日遭外界質疑，他在未公開的國政白皮書中喊出重啟服貿，但他昨喊冤，指這是內部討論文件，這條只停留在內部討論階段，無奈指這從頭到尾就是典型的認知作戰，並怒嗆蔡英文總統有本事把ECFA停掉，蔡當時把ECFA講得多爛，「有本事廢掉啊！」

但洪申翰批評，每次都用同種閃避問題的滑坡話術，但在各國都在思考如何對中國去風險的當下，柯逆勢喊出「重啟服貿」，背後可能有「爭取北京支持」和「挖空藍營的支持基礎」這兩大目的；氣得柯再斥民進黨放狗咬人，還點名民眾黨主席賴清德是狗主人，要不要出來回應一下。

對此，洪申翰回擊，柯文哲自己可以提出重啟服貿，而他只是戳破柯的話術、揭露柯的動機，就要被罵狗。

洪不滿表示，他想再次提醒柯主席，對方自己認知台灣民眾黨內都是狗，但抱歉，其他政黨不是民眾黨，並沒有如柯一般「養狗」還嗆說只有民眾黨才是一人獨裁的政黨。

洪申翰進一步指出，柯文哲想提出重啟服貿，就正正當當的告訴大家，為何現在民主國家都在警戒，認為不該對獨裁中國依賴太多，而且中國威權經濟的風險已越來越高，但柯卻想逆勢透過服貿和貨貿跟中國綁更緊？到底理由是什麼？

他喊話柯文哲，不要再扯一堆有的沒的。「嘴砲跟話術是無法治國的。」