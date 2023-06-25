陳姓男子擔任詐欺集團的車手工作，今年4月間，持詐團交付的提款卡，陸續在銀行提款機提領現鈔，領走帳戶內40萬，隨即交給詐團接應人員，警方根據相貌，循線逮捕陳男，他聲稱，每日可領1萬元報酬，士林地檢署依詐欺、洗錢等罪起訴，陳嫌除吃上刑責外，還面臨巨額的求償，將得不償失。

陳姓車手加入「廖佳恩」詐欺集團，許姓被害人4月12日下午6點33分剛匯入4萬9989、4萬9990、4萬9991元、4萬9992元等，共40萬，陳姓男子接到指示，即拿著詐團提供的提款卡，到內湖區某銀行的提款機，從下午6時42分開始，陸續提領現鈔，直到凌晨12時8分，共分16次，將帳戶內現金提領一空。

許姓被害人匯款後，發現詐團假冒客服人員稱「依指示操作取消錯誤設定」是謊言，立刻報警，檢警循線逮捕陳男，他辯稱現金交給「廖佳恩」，藉以製造金流斷點，檢警認為他是詐欺集團的共犯，涉犯3人以上共同詐欺，依加重詐欺、洗錢等罪起訴，並宣告沒收不法所得40萬元並追徵其價額。