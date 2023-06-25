黃子佼近日捲入性騷擾，貼出自拍影片道歉後，還一口氣點名大小S、吳宗憲、曾國城等大咖，直說演藝圈的人都一樣，黃子佼好男人形象全毀，活動、代言全暫停，外界都關注黃子佼未來是否重返螢光幕，對此，名嘴許聖梅則直言：「他會回到演藝圈」，還提到背後關鍵2女。

原本工作滿檔的黃子佼，現在活動、代言通通喊卡，他已關閉臉書、持續神隱，許聖梅上節目聊到黃子佼未來動向，她直言：「我跟你們賭，他（黃子佼）會回到演藝圈，只是回到演藝圈的SOP是什麼狀況還不知道」。

許聖梅接著指出，黃子佼又沒說要退出演藝圈，加上黃子佼的恩師是張小燕，在演藝圈輩分很高，「有沒有可能就在孟耿如陪伴、出來哭一哭，告訴大家他錯了，他是在神智不清的狀況下，說了這些話」，然後黃子佼就回歸主持節目了。

黃子佼先前已請辭選秀節目《未來少女》，但他手上還有《婚禮歌手》、《大老闆聯盟》、《佼心食堂》等節目，而《大老闆》製作單位透露已暫定7月開工錄影、不會更換主持人，一切仍視黃子佼的健康而定，意味黃子佼即將復出。

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黃子佼揭13藝人黑料。(圖／中時自製)