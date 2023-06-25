仁愛國小校長彭麗琦也將於7月底退休，她說想做自己想做的事。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

曾任基隆市教育局長、現任基隆市中山高中校長鄭裕成，與2021年以校長身分獲得教育部師鐸獎的仁愛國小校長彭麗琦，都將於今年7月底退休。兩人都表示，現今教育政策與時空背景都與過去截然不同，對老師來說，秉持著教學相長的精神，隨時迎接新的挑戰。

鄭裕成自1985年擔任建德國小老師以來，歷任組長、主任，1992年轉任基隆市教育局督學課長、主任督學，1999年到2003年擔任基隆市教育局長。卸任後，歷任中山高中校長、安樂高中校長、暖暖高中校長，2017年擔任中山高中校長迄今年7月底屆退。

鄭裕成表示，，38年的教育工作感觸良多，時空環境變化大，希望還在教育現場的第一線教師，要自我學習精進，迎接新時代的挑戰。

仁愛國小校長彭麗琦2021年7月，獲得了教育部師鐸獎，也是基隆市30年以來首位以校長身分獲得師鐸獎。她1987年師專畢業後，原本在新北市服務，1989年回到基隆市建德國小服務。她印象最深刻的，是在擔任東光國小校長時，克服困難讓罕病孩子入學。她說，36年教育工作，不僅是「成就別人，更是成就自己」，豐富了她的教育人生。

雖然在教育行政方面有著豐富的經驗，但其實還沒有屆齡退休的問題，為何沒續留在教育圈？彭麗琦說，她已經在教育這個領域奉獻了36年，她想趁著自己還在壯年階段，做一些自己想做的事。

鄭裕成退休後，中山高中校長將由安樂高中校長方保社轉任，安樂高中校長一職則由基隆市立暖暖高中校長甘邵文轉任。暖暖高中校長一職，則將於7月1日辦理校長遴選作業。彭麗琦退休後，仁愛國小校長則將由西定國小校長陳立國轉任，西定國小校長一職，將於7月8日辦理校長遴選。