因應義務役從4個月延長為1年，國防部與教育部推出「3＋1」方案，讓大學生在4年內可以兼顧學業及服役。大同大學校長何明果表示，現在許多學系（如工程領域）不容易4年讀完，加上部分學生要去業界實習或是出國交換，因此要在大學時間兼顧學習及服役，雖不是不可能，但也沒那麼容易。

何明果指出，以前就有大學讀3年就可提早畢業的規定，不過限於成績優秀的學生，根據觀察，女生提早畢業的的人比較多，男生反而相對少，可能是因為女生讀書比較用功所致。

何明果指出，因應「3＋1」方案的實施，大學生只要3年內修完學分就可以提早畢業，或許這個放鬆後的規定，可以讓更多男生符合資格，在大學4年內兼顧學業及服役。但這項政策採自願性辦理，不是每個男學生都要去做，到底有多少人會參加，目前無法估計。

「3＋1」方案對大學運作有何影響？何明果說，一些學生去服役，可能會造成課開不成，或是學生大學讀3年就畢業，學校學雜費的收入將減少，不過幸好教育部在這些方面都提出補助，大學受到的衝擊減小。

國教行動聯盟理事長兼家長部長王瀚陽說，這項政策將造成不公平，譬如有些弱勢學生，他們因為經濟因素在學時要打工，沒辦法在4年內兼顧學業及服務，原本大家都是班上同學，屬同梯的，但在服役的路上卻變成「學弟」，心理難免不舒服。

王瀚陽進一步指出，台灣講究性別平等，但在「3＋1」方案上，卻不適用女生，很奇怪。服役的男同學可以適用彈性修課規定，女生雖然不用服役，但他們可能也想要提早畢業啊。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，這項政策實施後，許多役男可能有跨校修課的需求，譬如苗栗、南投的學生，他們可能某些必修科目被當了，需要在暑假期間暑修，如果自己學校沒開暑修課，他們就要到台中或台北的學校去上課，衍生交通費及住宿費的問題，教育部應該提出配套措施來幫他們。

張育萌進一步指出，這項政策實施後，大學許多課程將會面臨人太少而開不成課的問題（如暑修課），如果可以進一步開放讓女生也適用彈性修課，這問題就會緩解，更多女生可以提早畢業，然後去做他們想做的事。