許多小朋友都害怕看醫師，不過小兒科醫師巫漢盟分享，日前一名2歲女童治療時突然在診間崩潰大叫，父母都慌了，接著聽到女童小聲地說「我要自己來」，他馬上聽懂，原來她不是害怕抽鼻涕，而是在哭沒有自己爬上治療椅，重新坐好馬上不哭。

巫漢盟在臉書發文，日前一對爸媽帶著2歲女兒來看診，爸爸將女童抱起來坐上治療椅，準備抽鼻涕，但還沒開始治療，女童就崩潰大叫、大吵大鬧，身體像鰻魚一樣不停扭動，爸爸快要抓不住她，媽媽站在一旁也有些不知所措，讓他以為女童很害怕看醫生。

下秒巫漢盟依稀聽到女童小聲說一句「我要季己（自己）來！」他就懂了，馬上請爸爸把小孩抱下椅子，告訴女童爸爸「她是想要自己爬上來啦！」果真女童自己爬上座位後馬上不哭鬧，非常勇敢地讓巫漢盟抽完鼻涕，讓巫漢盟直言「嗯...她崩潰的原因不是害怕抽鼻涕，而是沒有『自己』爬上椅子，兩歲孩子讓我不意外」。

文章貼出後，許多網友留言：「現在小孩都很有想法的」、「有的小孩你沒讓他自己來，雞婆幫他用了，反而會大崩潰」、「自己，很重要」，還有家長表示，「我家三歲和四歲的也還在自己來啊」。