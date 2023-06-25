位於信義A11 三樓的全台首間HOKA品牌專門店，店內寬敞明亮，提供消費者HOKA全系列商品選擇。（HOKA提供）

HOKA首間品牌專門店販售全台最完整HOKA產品家族，包含最暢銷Clifton 9、穿搭潮跑Bondi 8與山系之王Kaha 2，亦不定期推出聯名及限量鞋款。（HOKA提供）

HOKA X Cotopaxi聯名商品Anacapa系列鞋款，於A11門市獨家販售中。（HOKA提供）

美國運動品牌HOKA今年6月全球同步啟動HOKA FLY HUMAN FLY年度品牌活動。隨年度品牌活動起跑，HOKA首間品牌專門店於信義新天地A11三樓開幕，標榜集結HOKA最齊全裝備、客製化運動專業服務、品牌系列活動。

HOKA信義新天地A11三樓全台首間品牌專門店，具體展現盡情享受跑步Fly Run概念。除提供路跑、越野跑、戶外登山等全系列完整鞋款與服飾外，更有足測機與跑步機，提供消費者個人足型等完整服務體驗與選購旅程，專業專櫃同仁能依照消費者的個人運動類別與喜好，推薦最適合的HOKA命定鞋款！A11品牌專門店除HOKA最暢銷的Clifton 9、穿搭潮跑Bondi 8與山系之王Kaha 2等全色系熱銷品項外，將不定期推出聯名或限量鞋款。配合A11新櫃開幕，即與美國新創戶外風格品牌Cotopaxi合作，聯名推出Anacapa Breeze Low限定配色款，提供戶外運動與穿搭的亮眼新選擇。

有越野跑、三鐵、與行車等多種戶外運動習慣的陽光女孩Cindy，平日就喜歡呼朋引伴跟好友一起運動，對裝備也相當講究。本次特別到HOKA A11專櫃尋找下一場賽事的裝備，也感受FLY HUMAN FLY的品牌精神，一起跑出愉快歷程。Cindy表示，HOKA鞋款的緩震與Q彈腳感，能讓她全心享受運動當下的快樂感受；A11品牌專門店除了有最完整、顏色最齊全的鞋類與服飾產品外，還有全台獨家釋出的限量鞋款；加上寬敞的空間、專業的足測機與跑步機等設備，能夠更了解自己的足型、搭配跑步機盡情體驗各類鞋款的腳感。

為實踐HOKA品牌的FLY HUMAN FLY的核心價值，與消費者用跑步共感快樂能量，將以信義新天地A11 HOKA三樓品牌體驗店為基地，於6月20日起舉辦HOKA RUN CLUB系列跑聚活動，以每周間晚上的跑聚或訓練課表為題，包含肌力、節奏跑、敏捷反應、恢復跑等主題。凡參與跑聚即有機會獲得品牌精美禮品，並享有專屬好康優惠與最新產品資訊等。

為歡慶HOKA品牌專門店開幕，7月10日前只要於HOKA Taiwan官方社群A11開箱影片貼文下方，截圖影片中任一款跑鞋並標示正確鞋款名，就有機會抽中HOKA跑鞋。