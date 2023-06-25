民進黨總統候選人、副總統賴清德20日拋出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬政策，行政院長陳建仁21日再接力加碼，宣布高中職學費全面免費，民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人、新北市長侯友宜都批「政策買票、大撒幣」；賴清德今(25)日則反嗆兩人「看到的是選舉，自己看到的是學生的需要」，也看到自己的責任。

賴清德表示，國家透過教育培養人才，人才好國家才會好，自己也是透過教育增進自己的知識與技能，追逐夢想改善自己的生活，所以政府有責任去降低教育的成本，同時也應做到教育平權。

他也提到，蔡英文總統上任之後，執政團隊做了許多社會安全網的工作，包括長照2.0的滿意度高達百分之93，也推動0到6歲國家一起養，獲得社會的肯定。

賴清德說，在助學貸款部分，自己在行政院長任內，也提出降低利息、延長學生畢業後開始償還本金的年限，所以今天提出來學費補助政策，就是希望將私立學校與公立學校之間的學費差距能夠縮小，這是很自然的事情，「他們兩位看到的是選舉，而自己看到的是學生的需要，也看到自己的責任」。