遭詐騙被害人與詐團對話內容。（刑事局提供）

傳統的色情應召詐騙被害人通常交付遊戲點數，近期更發現部分個案中Apple Store卡成為詐騙集團取款新標的，也因為此種案類特殊性，致被害人若遇對方人身要脅，常有羞於諮詢他人或報案，讓詐騙集團能夠順利得逞。

刑事警察局統計今年起至6月13日有200多名被害人，遭色情應召至詐騙，且被害人除被騙錢外，還遇到人身要脅，因羞於諮詢或報案，讓詐團一再得逞，其中有8成2的被害人集中在40時歲以下、男性占8成8，更有1成8被害人是在學學生。

刑事局表示，北部地區一名在超商打工的學生C男，5月中旬在通訊軟體Instagram收到綽號RURU的女子私訊搭訕，女子主動向C男提供自己身材姣好的清涼照片，並向C男表示有「特別的服務」，但需要透過女子公司的經理聯繫。

隨後經理去電向C男表示若要與女子見面進行交易須先繳交保證金3萬元的遊戲點數，C男因想與女子見面，聽從指示購買Apple Store卡並翻拍交付，豈料經理又來電表示他們是幫派成員，知道C男工作地點及住所，並威脅C男若不聽從購買遊戲點數交付，將影響家人安全，並可能讓公司知悉C男有意從事特殊交易。

C男聽從指示購買打工超商架上及庫存的Apple Store實體卡，直到超商老闆發現庫存卡片在短短1小時被購買完罄後詢問C男，老闆告知可能遭詐，C男已損失價值56萬元的Apple Store點數。

南部有名中年L姓女子，平時有使用交友軟體的習慣，4月初認識綽號J的男子，J男向L女透露因為還是學生，有在提供性服務賺取零用錢花用，L女向J男表示可以包養並要求見面，J男回應見面及包養都須要透過他的經理，故要求L女加經理好友，經理向L女表示見面須繳交保證金6萬，另外稱包養J男要另外繳交費用，一開始L女聽從指示，以購買Apple Store卡片翻拍繳交保證金。沒想到經理竟以L女女兒要脅，導致L女跑遍鄰近縣市200多間便利商店購買Apple Store卡片，並全數翻拍。

刑事警察局提醒民眾色情應召詐騙3步驟，先利用帥哥美女大頭照至交友軟體或各大社交平臺尋找被害人，再透漏有兼職援交，要求被害人交付保證金和付款，最後被害人不從則以有黑道成員為由恐嚇被害人交付更多點數。

刑事局詐騙特別的服務黑道Apple Store