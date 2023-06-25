據中國外交部官網消息，今天（6月25日）中國國務委員兼外長秦剛在北京會見俄羅斯副外長魯登科，同他就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。

雖然中國外交部官網沒有透露更多的訊息，但眾所週知，仍在持續中的俄烏戰爭，俄方傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）武裝叛亂，在俄羅斯總統普丁公開發表簡短談話、嚴厲譴責後，這位傭兵頭子周六晚間突然宣布撤軍，並流亡白俄羅斯。