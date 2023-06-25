大型重車出入讓大園竹圍社區居民心驚驚。（陳萬金提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市交通局將禁止20噸以上大車通行大園竹圍街，預計6月底前完成標誌施作。（蔡明亘攝）

桃園航空城開發中，桃園市大園區竹圍里逾3千人搬遷，明年10月為最後搬遷期限，至今還有不到1千人仍住在此。貫穿竹圍社區的要道竹圍街，常有砂石車、聯結車等大型重車出入，行駛速度快，影響行人安全，交通局將禁止20噸以上大車通行，預計6月底前完成標誌施作。

大型重車出入竹圍街引發當地居民抱怨，認為航空城徵收啟動後，許多居民都搬離竹圍，大貨車駕駛為貪圖方便，也不顧行人安全，高速駛經竹圍街，甚至有駕駛遇到人還不踩煞車，反而按喇叭警示，讓當地機車族、行人看到大車都嚇得閃一旁不敢靠近，直呼「連散步在路上都有危險！」

竹圍里長陳萬金指出，不僅大貨車，包括砂石車、聯結車都讓里民害怕，甚至連三更半夜都出現，由於直行竹圍街可免繞到台15線國際路的外環道，因此許多駕駛都抄捷徑走竹圍街，且經常違規超速行駛，至今已接獲多次里民反映。

陳萬金說，現今竹圍里居民雖不到1千人，但大多數都是長者與孩童，更須注意道路安全，盼禁止大型重車出入，維護居民安全。

交通局說明，日前到場會勘討論，考量交通安全，決議竹圍街禁止20噸以上的大貨車通行，將由交通局施作標誌，預計6月底完成標誌施作。

大園警分局也表示，將加強巡邏取締，禁止大型重車進入竹圍街，維護用路人安全。