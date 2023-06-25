統一獅外野手陳傑憲在24日與中信兄弟的比賽中，在3局下守備時被左外野手蘇智傑「肘擊」，原本只是覺得耳後腫痛，但4局上打擊後發現頭開始腫痛，7局下接殺王威晨的飛球時其實已經視線模糊，他笑著說：「看起來很像兩顆球飛過來，我都不知道怎麼接到的。」

3局下王威晨敲出左中外野飛球，只見陳傑憲跟蘇智傑撞在一起，最後由蘇智傑接殺。一開始中外野手陳傑憲認為自己可以接到、有先喊聲，但後來蘇智傑認為自己接得到，陳傑憲卻已經煞車不及，只能把身體壓低一點，避免讓球被撞出來。

蘇智傑也覺得對隊友很不好意思，「我太慢喊了，左手肘附近去撞到他的左耳後，對傑憲很不好意思。」陳傑憲則表示，一開始被撞到時只覺得耳後腫痛而已，但下1打席後發現頭開始腫痛，7局面對王威晨打出來的飛球時視線就有點模糊，球看起來像是2顆，怕影響到球隊，就跟教練團反應並提前退場。

陳傑憲說：「防護員表示可能是因為腎上腺素影響到腦壓過高，現在有好一點，還是有點微微脹脹的，但練習時都還好，不至於影響到比賽。」今天他繼續擔任獅隊開路先鋒、中外野；而林安可今天賽前練習時因為背部緊繃先坐板凳，右外野改由李丞齡鎮守。