台灣演藝圈近期「#Me Too」事件持續延燒，舉凡許傑輝、黃子佼、宥勝、炎亞綸、NONO等明星藝人皆遭捲入風波之中。對此，日前強調「海王星停滯」現象的星座專家唐綺陽，今(25)日也在臉書上再度發聲，指出：「整個六月就是『業力爆發』，本週也仍在其中。」

「國師」唐綺陽時常在社群上，以星象角度為網友們剖析下週運勢，擁有一票粉絲準時瀏覽唐綺陽的運勢預告。日前，唐綺陽在臉書上透露，近日為「海王停滯」期，並喊話：「要針對『很會塑造形象、很會包裝，但實則不然』的人來了。」並寫下：「還有半個月的時間，還有誰會爆呢。」等字句，看似在預告「Me Too」、「性騷」等事件還會持續延燒。

唐綺陽時隔一週，今日於臉書上再度發聲，有感而發的表示：「原來我們『原本的認知』、以為的平靜美好，一旦『大家都不演了』，就能轉眼崩塌，令人震驚之餘，內心也充滿無力。」並以自己的親身經歷，直言：「這才是令人不忍卒賭的真相。」

此外，唐綺陽也在文末強調：「整個六月就是『業力爆發』，本週也仍在其中。」指出在因果的世界裡，沒有什麼是無妄之災，覺察自己並不無辜，也就不枉遭難一遭。貼文PO出後，也引發網友討論，留言：「保持善良，多一點慈悲，用心對待這個世界」、「您的星相分享，帶給我們許多，心靈的安慰。」

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