太妍這次來台收到一輛藍寶堅尼電動小跑車。（摘自IG）

少女時代成員俞利將在8月6日來台舉行見面會。（希林國際提供）

韓國天團「少女時代」隊長太妍24日在台北小巨蛋舉行個人演唱會，演出中後段，太妍看到台灣粉絲的排字應援，請經紀公司SM娛樂同事上來拍照留念，直接酸說：「SM的攝影團隊，不只要拍我也要把粉絲拍好看，你們相機看起來很貴。」更在小巨蛋演出後，本人的IG帳號「taeyeon_ss」，取消關注公司官方帳號「taeyeon.smofficial」，以韓星而言，算是火藥味頗濃厚的舉動。

其實就在太妍來台演出前，韓國就有粉絲聯合派宣傳車到SM娛樂大樓，在宣傳車上打LED燈字幕，抗議寫道：「SM別再區別對待太妍了，她陪公司從1.0走到3.0，為何只受到0.0的待遇！」意即對於太妍的宣傳、待遇並未對等，22日太妍也在個人社群坦承：「看起來有很多根深蒂固的問題待解決，我會在我的能力範圍內讓事情逐漸往好的方向去改變。」

至於太妍24日演出結束後，她的舞者、樂手去吃台灣知名麻辣火鍋店青花驕用餐，未見她本人身影，不過太妍有在IG貼出此行收到特別的應援禮，是一台孩童可駕駛的藍寶堅尼電動小跑車，她也已於今日下午搭機離台。接著另一位少女時代成員俞利將在8月6日來台，今日中午見面會票開賣，票售9成，比她上次來台舉辦見面會的總人數多賣了兩倍。