日本東京電力公司（TEPCO）的福島第一核電廠「參觀之旅」，即將面向公眾開放報名。

據日本《共同社》周日（25日）報導，福島第一核電廠的參觀項目，由獲福島縣「Hope Torism」認證的旅行社組織開展，預計7月後開始。福島一核之前的參觀活動僅面向相關人士、當地居民和有研修目的的團體。

東電力爭夏季前後開始把第一核電廠的核廢水排放入海。《共同社》報導指出，東電希望通過擴大參觀的接待對象，促進公眾對反應堆報廢工作的理解。

據東電介紹，參觀活動的標準路線是在核電廠內搭乘巴士觀看淨化汙水的含氚核廢水（即ALPS處理水）去除設備和儲罐群，下車從相距約100米處的高台觀看發生堆芯熔化和氫氣爆炸的1至4號機組反應堆廠房。有關處理水的內容，將使用瓶裝樣品進行講解。

參觀者預計約2個半小時將受到的輻射量為0.03毫西弗，因此項目規定參觀者須穿長袖、長褲，並出示身分證明；孕婦和初中生以下年齡人群不能參加。