民進黨總統參選人賴清德陸續在全台成立「信賴之友」後援會，新北市後援會今壓軸成立，現場聚集超過3000人，總統府秘書長林佳龍、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃皆來站台。林佳龍致詞時轟國民黨總統參選人、新北市長侯友宜「三心兩意」，分別是「太貪心、沒愛心、不用心」、「不在意民意、不具備國家領導人的條件」。

新北市信賴台灣之友會暨旅北鄉親後援會成立大會今在新莊登場，副總統賴清德在蘇貞昌、游錫堃、地方立委和議員陪同下進場，現場民眾高喊「2024團結一致」、「2024 Team Taiwan」、「賴清德 凍蒜！」等口號，並高舉旗幟，場面熱絡。

林佳龍說，他今日回來這邊，感慨很多，很感激也很抱歉上次縣市長選舉打拚不夠，不過，總統、立委選舉將是建立新北市的關鍵時刻，接著他話鋒一轉開始批評侯友宜，他表示，前立委余天先前就提醒侯要選市長就不要選總統，有議員也在看板設下拒投半年市長的標語，如今即將適逢市長上任半年的紀念日，侯友宜表面上說「好好做事」，心裡卻想著2024。

林佳龍也問在場的民眾「今天新北市長在哪？」他強調，一定不在新北市，侯過去3天都在外縣市，民眾感受很清楚，他去年說的話也一一印驗，當時就跟侯說要選總統就把市長辭一辭，半數的新北市民也希望他把選舉補助款拿出來做功德。

林佳龍批評侯友宜「三心兩意」，他強調，侯「吃碗內看碗外」太貪心，從恩恩案和板橋餵藥案也看得出侯無法與民同在同苦，代表沒愛心，而在天下、遠見治安調查，新北市治安從第九名ㄧ路退步，顯示根本不用心。

另外，林佳龍也說，國民黨徵召沒經過民意，顯示不在意民意，他也看不到侯具備國家領導人的條件，但反觀賴清德，不僅有從地方到中央的歷練，也有國際觀，這才是好的國家領導人。