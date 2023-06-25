台南市端午連假4天都是豔陽高照好天氣，各景區共湧入300萬人潮，以鬧區的國華街與海安商圈最多人，每天湧入數萬人，連假4天遊客數逼近30萬，平均住宿率達9成，連假前夕臨時訂房的遊客變多，顯示遊客觀望天氣好壞，再決定出遊。

端午連假期間，北部陰雨綿綿還有大雨特報，南台灣卻艷陽高照，在地民眾直呼熱到受不了，許多北部遊客湧入台南感受陽光，台南市住宿率4天平均高達9成，其中有3成遊客最後1周才訂房。

台南市觀旅局統計，台南4天連假各景區共湧入300萬遊客，其中仍以國華、海安商圈最熱鬧，每天都有數萬人，4天約有30萬人，為了避暑，大部分遊客選擇傍晚出籠，美食街區下午4時過後人潮滿滿。

台南連日高溫炎熱，許多遊客大啖剉冰消暑，熱門店家門口頻頻出現排隊人潮。

南泉冰果室老闆劉展佑表示，端午連假4天顧客每天約湧入700人次，是平常假日的2倍，第3天達最高峰，店內服務人力增加到1倍以上，正值芒果、西瓜產季，最暢銷的就是芒果冰、其次為西瓜冰，幾乎人手1碗。