台中市近年力推足球運動，並積極興建專用場地，繼西屯8人制足球場去年成功啟用後，全國首座「國際足球運動休閒園區」也在上千位市民的見證下，於今年4月動工。而另一座在74號快速道路旁的「西屯11人制足球競賽場」在端午連假期間工程不停歇，市府運動局長李昱叡24日親至工程現場關心草皮鋪設情形，對施工團隊表達感謝與敬意，他表示，台中市持續完善足球環境，期盼成為人才培育的重要搖籃。

李昱叡表示，市長盧秀燕持續挹注資源投入台中足球發展，推動多處專用場地的興建。位於西屯區的11人制人工草皮專用足球場，鄰近市區交通便利，且緊鄰8人制足球場，是辦理活動與賽事相當實用的場域，受到足球界高度關注。近日天氣炎熱，在端午連假期間工程仍持續推進，李局長特別到場感謝辛勤的工程團隊，提醒補充水分與適當休息，並以工程安全為第一優先。此外，也聽取工程人員說明人工草皮的特性以及施作方式，而為提供完善的優質足球場，也在降雨期間特別到現場勘查排水情形與周邊設施。

除了感謝中央教育部體育署、盧市長以及台中市議會對於政策與預算的支持，李昱叡強調西屯11人制足球場總經費達6,500萬元，是人工草皮標準競賽場，設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間，目前已經進入人工草皮施作的階段，力拼今年底完工。

李昱叡表示，台中市推動多處足球專用場地，未來在重要幹道74號快速道路沿線可達6座11人制足球場，並可調撥出10座8人制與22座5人制足球場，除可供訓練及賽事使用外，也提供優質的足球環境，扎根運動人才的培養，提升足球實力與國際接軌。

近年台中於各階段足球成績表現亮眼，包括連續兩屆全運會台中男足獲金牌佳績，完成二連霸；台中藍鯨女足勇奪聯賽冠軍；國高中全國聯賽、室內五人制錦標賽均榮獲冠、亞軍的佳績；「台中旅人」也於五人制足球持續出賽，多項優秀的成績展現台中足球的實力，未來運動局仍持培育優秀人才，完善足球環境。