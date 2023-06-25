據界面新聞報導，今天（6月25日）大陸全國人大常委會法制工作委員會舉行記者會介紹立法工作有關情況。大陸全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉表示，「AI換臉」技術實施詐騙，是一種新型的電信網路詐騙，需要廣大群眾提高識騙防騙意識，也需要有關部門依法加強治理和執法，追究相關人員法律責任。

近期，利用「AI換臉」技術進行視頻合成、進而實施詐騙的新聞層出不窮，引起大陸社會廣泛關注。

臧鐵偉表示，從法律方面看，反電信網路詐騙法、刑法等法律為打擊治理各類電信網路詐騙活動提供了充分支撐。為堅決打擊遏制電信網路詐騙活動，大陸全國人大常委會於2022年9月2日審議通過了反電信網路詐騙法，這是一部「小切口」專項法律，對電信網路詐騙的定義、手段、部門職責、企業責任和行業治理、新業務涉詐風險評估等作了規定。

「當前，各方面應當全面貫徹落實反電信網路詐騙法，依法嚴厲懲治包括利用AI技術在內的各類電信網路詐騙活動。」臧鐵偉指出，「萬變不離其宗」，通過「AI換臉」進行視頻合成、實施詐騙的行為，是利用新技術進行的詐騙，與傳統的詐騙行為在本質上沒有區別。

臧鐵偉表示，「對於構成詐騙罪的，要依照我國刑法第二百六十六條的規定追究刑事責任；對於為利用『AI換臉』實施詐騙行為提供技術支持、幫助的，要根據反電信網路詐騙法的規定進行行政處罰，構成犯罪的，還要根據刑法第二百八十七條之二幫助信息網路犯罪活動罪等追究刑事責任。」

臧鐵偉表示，隨著信息化和互聯網技術的發展，詐騙分子的犯罪手段迭代升級、花樣翻新，廣大人民群眾一定要注意加強防範，對於通過電信網路手段以各種理由要求轉帳匯款的，一定要核實清楚。當前，中共中央宣傳部、大陸公安部正在全國開展「全民反詐在行動」集中宣傳月活動，將進一步貫徹落實反電信網絡詐騙法，不斷提升群眾防騙意識，切實營造全社會反詐濃厚氛圍。

臧鐵偉說，「立法機關也在加強對人工智慧等領域法律問題的研究，不斷建立健全相關法律制度。」

近期，大陸國務院辦公廳印發《國務院2023年度立法工作計畫》顯示，人工智慧法草案已列入其中，預備年內提請大陸全國人大常委會審議。

早在2017年7月20日，大陸國務院曾印發《新一代人工智能發展規畫》明確提出人工智能立法「三步走」戰略目標：到2020年，實現部分領域的人工智慧倫理規範和政策法規初步建立；2025年，初步建立人工智慧法律法規、倫理規範和政策體系，形成人工智慧安全評估和管控能力；2030年，建成更加完善的人工智慧法律法規、倫理規範和政策體系。