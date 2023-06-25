春夏季進入腸病毒的好發期，台中市近4周就診人次皆破千人，醫師指出，腸病毒症狀包括喉嚨潰瘍、手腳紅疹，5歲以下孩童為腸病毒重症高危險群，除多注意孩子手部清潔，避免前往人潮多的地方，71型腸病毒疫苗將於7月開打，建議家長可以帶孩子自費施打。

台中市衛生局指出，依據疾病管制署腸病毒門急診就診人次監測，台中市自5月28日至6月24日（第22周至25周）門診就診人次分別為1779、1664、1594及1087人次，急診則為81、60、78及41人次。雖人數逐周下降，但每周仍有破千案例，加上9月開學後可能帶來第二波感染，不可輕忽。

烏日林新醫院小兒科醫師廖偉利說，腸病毒比較常見如克沙其、伊科病毒、A71型和D68型、小兒麻痺病毒等，症狀包括喉嚨潰瘍水泡造成疼痛食不下嚥、引發手腳紅疹，有些則會引起全身系統性感染，像是心肌炎、腦幹腦炎等重症情形，其中71型腸病毒屬於容易引起重症的型別。

廖偉利指出，由於5歲以下的孩童免疫系統較單純，尚未培養對腸病毒的免疫力，加上身體系統發育相對不成熟，另還包括生活型態、群聚環境，成為腸病毒好發族群，同時也是重症高危險群；腸病毒主要透過飛沫、糞口和接觸傳染，建議家長務必注意孩子手部清潔，也避免前往人潮多的地方。

另，衛生福利部食品藥物管理署近期核准國內2家疫苗製造廠腸病毒71型疫苗藥品許可證，預計7月開放民眾施打。廖偉利表示，腸病毒約有1成孩子可能引發中重度併發症，導致不可逆的病情。7月將上市的疫苗主要是預防71型腸病毒引發重症，以2個月到6歲以下的小朋友為施打對象，建議家長可以帶著小孩接種。

她補充，目前兩家廠牌疫苗為高端與國光，其中高端的疫苗2個月到2歲建議施打3劑、2歲到6歲施打兩劑，國光的疫苗則是2個月到6歲都接種2劑，目前都是自費接種。