《神奇樂坊》樂團今在嘉義縣議員黃啟豪邀請下，在新港鄉月眉社區活動中心舉辦「帶著音樂去旅行」假日音樂會。（黃啟豪服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

近200位鄉親把握連假最後1天到場聆聽，直到表演節束仍意猶未盡。（黃啟豪服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員黃啟豪感謝樂坊能下鄉表演，表示以後會接觸更多表演團體，邀請表演團體來新港、民雄。（黃啟豪服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由各行各業成員組成的《神奇樂坊》樂團，成21年策畫演出逾300場次，近年以主題式的器樂劇場引領民眾欣賞音樂演出，今在嘉義縣議員黃啟豪邀請下，《神奇樂坊》在新港鄉月眉社區活動中心舉辦「帶著音樂去旅行」假日音樂會，近200位鄉親把握連假最後1天到場聆聽，直到表演節束仍意猶未盡。

由嘉義縣建築師工會理事長許榮方領軍、來自朴子市的《神奇樂坊》，成團已經21年，團員們平時都有各自的工作，仍抽出時間排練，至今策畫演出逾300場次，觀眾人數近10萬人次，曾連續14年榮獲「嘉義縣傑出演藝團隊」，更曾連續5年入選文化部「媒合演藝團體計畫」，近年來以主題式的器樂劇場引領民眾欣賞，營造出嘉義在地特色器樂劇場下鄉表演，讓鄉親不僅能看嘉義，還能聽嘉義！

新港鄉長葉孟龍指出，神奇樂坊今天的這場演出為新港鄉帶來神奇，現場座位爆滿，肯定假日音樂會的確需要多多舉辦。黃啟豪感謝樂坊能下鄉表演，讓在地的鄉親就近在活動中心就能參加音樂會，欣賞演出，以後會接觸更多表演團體，邀請表演團體來新港、民雄，讓更多鄉親陶醉在音樂饗宴中。