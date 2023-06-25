6月即將結束，小孟老師在臉書上分享下半年有利於轉職的前5名星座，依序是牡羊座、摩羯座、處女座、天蠍座、雙子座，其中第1名的牡羊座工作上渴望更高的職位和成就感，且對於成功有強烈的意志力。另外，下半年貴人運旺，有望順利轉職。

▍第5名：雙子座

雙子座求新求變，很有改變的能量。在下半年，對於設想已久的目標，很適合積極前進，爭取外界認同與讚賞，同時也能改變過去的生活方式，因此雙子座有很強的野心，有機會可妥善利用資源，也有良好的貴人運，當理念相同時會適時伸出援手，在轉職時刻更可幫上忙。

▍第4名：天蠍座

天蠍座下半年能好好正視自己職場狀況，並好好思考未來，在面試時可發揮良好的口才能力，因此這段時間容易找到適合的工作，而且在日後的新工作環境，有機會可以快速融入群體，心態上將快樂許多，再配合本身的實力，未來能有不錯的前途。

▍第3名：處女座

處女座在事業上有想要衝刺跟發揮實力的能量，資源表現充沛，容易得到不錯的幫助。若對目前工作不滿意，感覺處處受到打壓而難以施展的朋友，可以在下半年試著尋找自己有興趣的新環境，再配合學習能力，有機會在新職場表現得更為突出。

▍第2名：摩羯座

摩羯座在年前心態開始躁動，會想要展現自己能力的慾望，尤其是處在不喜歡的工作環境下，更會表現出對抗心態，也不利於目前的工作，不妨趁機轉換職場的環境，有機會找到適合自己的新環境。下半年若有發現薪資不錯的公司，可好好為自己的職場生涯，重新檢視並做規劃與修正，打造更好的職場狀態。

▍第1名：牡羊座

牡羊座在下半年事業上渴望更高的職位跟成就感，對於追求成功有強烈的意志力，適合打拚事業。上半年運勢較差，下半年運勢比以往都好，外緣不斷、貴人運旺，所以內在動力跟信念，與外在運氣都有強烈的幫助，適合轉職所需的能量。