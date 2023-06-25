台南本土登革熱病例累計已有54例，相關化學防治作業持續進行中。(台南市登革熱防治中心提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土登革熱今天新增12例，包括仁德區8例、東區3例、北區1例，累計54例；目前疫情仍集中仁德區，已達38例，東區11例、永康區2例，善化、安南及北區各1例。台南市登革熱防治中心指出，新增北區確診個案感染源不明，但曾到訪東區，善化確診案例仍待基因定序釐清感染源，其餘均有相關活動史。

隨著本土登革熱病例數不斷增加，目前雖多數集中仁德區，但為了避免之後如果太多區域需要同步清消，既有人力恐怕量能不足，為同步進行防疫作為，市長黃偉哲也特別協調國防部，指派南部八軍團相關部門協助市府防疫。

軍方今天也派員與衛生局長蘇世斌、環保局先期討論相關程序流程及需求，務求各項防疫措施能如期完成。

台南市登革熱防治中心指出，今天新增確診12例登革熱確診病例，分別為仁德區8例、東區3例、北區1例，年齡介於22歲至85歲，除1例由防治中心擴大採檢發現外，其餘皆由診所或醫院通報確診，北區新增病例經疾病管制署進行型別檢驗，確定均與這波病例一樣均屬第一型。

目前在防治作業上，已協請國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心，協助針對疫情高風險區塊布設誘卵桶進行病媒蚊指數調查、確診病例流行病學分析及化學防治藥效測試等研究，透過科學數據完整掌握最新疫情資訊，每周也邀集疾病管制署、專家學者及所有相關單位共同協商，滾動式修正登革熱防治措施，努力遏止登革熱疫情蔓延。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌指出，為能積極找出潛在病例，分別於仁德區、善化區與北區設立擴大採檢站，成功里活動中心採檢站開設時間持續至7月2日；善化衛生所為6月26日至6月30日；北區衛生所為6月26日至6月28日，請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里、東區東智里、大智里、善化坐駕里及北區公園里活動史的市民盡速篩檢。