中職上半季進入尾聲，目前暫居龍頭的統一獅上半季封王魔術數字只剩M3，若今天贏樂天桃猿、味全龍輸富邦悍將，魔術數字將只剩M1，總教練林岳平也說：「今天這場很關鍵，我們自己要加油。」

獅隊昨天遭到中信兄弟逆轉，單周前4戰輸了3場，「餅總」分析，以在4連勝後的戰局來看，是這週賽程比較難面對，桃猿、兄弟都是推出陣中主力投手，雙方都是推出主力投手的情況下就會形成五五波。

「多miss的人失敗機率就會變高。」林岳平指出，這2場輸球都是因為牛棚的關西，昨天又多了個守備失誤，「對方有掌握到就成為輸球關鍵。」上半季獅隊對戰其他4隊中有3隊都取得對戰優勢，唯獨就是打不太贏「黃衫軍」，對戰戰績5勝10敗劣居下風。

獅隊昨天遭到逆轉，想要挑戰上半季冠軍最快要等到27日，林岳平認為，今天比賽很關鍵，除了自己要加油外也希望在天母的富邦悍將能夠幫一把。至於27日由誰先發，「餅總」先賣關子，只表示明天就會公布，先把打完今天這場比賽再說。