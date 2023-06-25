湯姆霍蘭德出席影集《擁擠的房間》首映會。（AppleTV＋提供）

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德近期以新作《擁擠的房間》挑戰自己的極限，詮釋一位精神分裂的患者，拍攝完畢之後他也承認壓力過大需要休息一年，先前他在採訪中被問到「最討厭大家問他什麼問題」，排行榜第一名居然跟他女友辛蒂亞有關。

湯姆霍蘭德與《蜘蛛人》系列作女主角辛蒂亞交往已要三年有餘，兩人感情之好，還常常被媒體拍到兩人換穿對方衣服。但他的私人生活似乎對他的演藝生涯造成了不少影響，媒體每每見到他都要問他跟女友有關的事情，也難怪這在他最討厭的問題裡面居冠。

有趣的是，湯姆最討厭被問到的還有「身高多高？」，身高172的湯姆對自己的體型十分驕傲，只是因為女友贊達雅近178公分，2人站在一起時顯得他較矮小，讓大家以為他十分「迷你」也難怪他常被問到這個問題。

最後，跟蜘蛛人續集有關的問題也在排行榜上，大家見到他就要問「蜘蛛人下一集在哪？」、「他會不會繼續當蜘蛛人」，他強調：「我真的很愛蜘蛛人，別誤會！但大家真的好愛問我這個問題。」