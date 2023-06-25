俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的叛變行動24小時後閃電落幕，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）流放白俄羅斯，不過CNN前俄羅斯分社社長杜赫提指出，普丁「不會原諒叛徒」。另外華府智庫戰爭研究所指出，如果普里格津下令繼續進攻，瓦格納有可能殺到莫斯科郊區。

瓦格納傭兵團的反叛行動。

普里格津在與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）通話談判後，宣布部隊返回基地，討伐行動在距離莫斯科200公里處嘎然而止。克里姆林宮後續宣布普里格津將前往白俄羅斯，參與此次行動的瓦格納傭兵不會被起訴，未參與行動的傭兵能加入俄羅斯軍隊。

不過事情有這麼簡單？美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN前莫斯科分社社長杜赫提（Jill Dougherty）表示，普丁「不會原諒叛徒」，儘管普里格津能前往白俄，但他仍是「叛徒」。

「我認為普丁永遠不會原諒」，杜赫提分析：「我認為這是真正的困境，只要普里格津還像現在這樣，並且獲得一定支持，他就是個威脅，不論他在哪裡。」

杜赫提進一步指出，瓦格納的行動讓普丁看起來「非常弱」，「如果我是普丁，我會非常擔心那些在羅斯托夫街頭歡送瓦格納離開的人們」，她說一般俄羅斯大眾歡呼試圖發動政變的人，可能代表他們真的獲得支持或受到喜愛，「這對普丁來說是真正的壞消息」。

圖為24日進入俄羅斯南部大城頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納戰車。（圖／路透社）
圖為24日進入俄羅斯南部大城頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納戰車。（圖／路透社）

至於瓦格納傭兵的命運，退役美國陸軍少校里昂斯（Mike Lyons）表示，瓦格納傭兵的待遇更好，不認為他們會輕易加入俄國軍隊，他說這些傭兵效忠普里格津，不效忠俄羅斯或入侵烏克蘭的戰事，預期傭兵的未來行動將會是個「大問題」，部分傭兵可能決定叛逃，向烏克蘭提供訊息，美國官員也告訴《華盛頓郵報》（The Washington Post），他們確信普里格津仍將被視為瓦格納領袖。

前美國中央情報局（CIA）對俄行動長官霍爾（Steve Hall）表示，將普里格津送到白俄是保全雙方顏面的做法，但他認為事情還沒結束。

圖為24日進入俄羅斯南部大城頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納戰車。（圖／路透社）
圖為24日進入俄羅斯南部大城頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納戰車。（圖／路透社）

華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）24日的報告分析，克宮難以快速、有效應對瓦格納的反叛行動，凸顯可能出於太過意外或在烏克蘭損失慘重而造成的內部維安弱點。

報告指出，克宮出動俄羅斯國家近衛軍（Rosgvardia）及特別迅速應變分隊（SOBR）因應瓦格納進逼，不過卻沒有任何消息或影片證實雙方交戰，瓦格納甚至輕鬆佔領位在南部大城頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部，以及擊落俄羅斯軍機。

部份俄國評論員稱，除了近衛軍，受到動員的多是義務役士兵，令外界質疑為何莫斯科決定動員義務役、而非更專業的安全部隊。報告因此稱，如果普里格津下令繼續進攻，瓦格納傭兵有可能已經抵達莫斯科郊區。

文章來源：RUSSIAN OFFENSIVE CAMPAIGN ASSESSMENT, JUNE 24, 2023
文章來源：Russia watchers left stunned by developments
文章來源："Putin doesn't forgive traitors," says former CNN Moscow bureau chief
文章來源：What's next for Wagner fighters?
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