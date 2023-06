俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)的叛變行動24小時後閃電落幕,首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)流放白俄羅斯,不過CNN前俄羅斯分社社長杜赫提指出,普丁「不會原諒叛徒」。另外華府智庫戰爭研究所指出,如果普里格津下令繼續進攻,瓦格納有可能殺到莫斯科郊區。

瓦格納傭兵團的反叛行動。

普里格津在與白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)通話談判後,宣布部隊返回基地,討伐行動在距離莫斯科200公里處嘎然而止。克里姆林宮後續宣布普里格津將前往白俄羅斯,參與此次行動的瓦格納傭兵不會被起訴,未參與行動的傭兵能加入俄羅斯軍隊。

不過事情有這麼簡單?美國有線電視新聞網(CNN)報導,CNN前莫斯科分社社長杜赫提(Jill Dougherty)表示,普丁「不會原諒叛徒」,儘管普里格津能前往白俄,但他仍是「叛徒」。

「我認為普丁永遠不會原諒」,杜赫提分析:「我認為這是真正的困境,只要普里格津還像現在這樣,並且獲得一定支持,他就是個威脅,不論他在哪裡。」

杜赫提進一步指出,瓦格納的行動讓普丁看起來「非常弱」,「如果我是普丁,我會非常擔心那些在羅斯托夫街頭歡送瓦格納離開的人們」,她說一般俄羅斯大眾歡呼試圖發動政變的人,可能代表他們真的獲得支持或受到喜愛,「這對普丁來說是真正的壞消息」。

圖為24日進入俄羅斯南部大城頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)的瓦格納戰車。(圖/路透社)

至於瓦格納傭兵的命運,退役美國陸軍少校里昂斯(Mike Lyons)表示,瓦格納傭兵的待遇更好,不認為他們會輕易加入俄國軍隊,他說這些傭兵效忠普里格津,不效忠俄羅斯或入侵烏克蘭的戰事,預期傭兵的未來行動將會是個「大問題」,部分傭兵可能決定叛逃,向烏克蘭提供訊息,美國官員也告訴《華盛頓郵報》(The Washington Post),他們確信普里格津仍將被視為瓦格納領袖。

前美國中央情報局(CIA)對俄行動長官霍爾(Steve Hall)表示,將普里格津送到白俄是保全雙方顏面的做法,但他認為事情還沒結束。

華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)24日的報告分析,克宮難以快速、有效應對瓦格納的反叛行動,凸顯可能出於太過意外或在烏克蘭損失慘重而造成的內部維安弱點。

報告指出,克宮出動俄羅斯國家近衛軍(Rosgvardia)及特別迅速應變分隊(SOBR)因應瓦格納進逼,不過卻沒有任何消息或影片證實雙方交戰,瓦格納甚至輕鬆佔領位在南部大城頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)的俄軍南部軍區總部,以及擊落俄羅斯軍機。

部份俄國評論員稱,除了近衛軍,受到動員的多是義務役士兵,令外界質疑為何莫斯科決定動員義務役、而非更專業的安全部隊。報告因此稱,如果普里格津下令繼續進攻,瓦格納傭兵有可能已經抵達莫斯科郊區。