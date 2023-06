李聖經送上親自設計的客製化環保杯,超寵粉。(Applewood Taiwan提供)

韓國女神李聖經近期展開亞洲巡迴見面會,暌違4年登寶島,在24日舉辦的「2023 LEE SUNG KYOUNG ASIA FAN MEETING [BE CLOSER] IN TAIPEI」粉絲見面會,能歌擅舞的她唱著IU在韓劇《最佳愛情》中的〈Hold my hand〉登場,並用中文一口氣說了:「大家好,我是李聖經,很高興見到大家!很想你們,今天準備好一起開心地玩嗎?」跟全場打招呼,並提到因為人生的第1場粉絲見面會就是4年前在台北舉辦,能再次來到有著特別情感的地方見到大家非常幸福。

在與觀眾互動的環節,猜測李聖經來台北一定要去的旅遊景點,粉絲們知道她是個愛美食的吃貨,一面倒地選了士林夜市,李聖經見狀得意地說自己之前來台拍《女王之花》時可是去過很多地方,最後結果揭曉竟是台北101,讓粉絲大感意外,她解釋因為還沒去過台北101,喜歡夜景的她覺得在那可欣賞到絕佳美景,並俏皮地說:「大家都猜錯了」。隨後在被問到來台北一定要吃的美食時,喜歡炸雞的她選了還沒嚐過的雞排,並聽取粉絲的建議,說有機會也想試試大腸包小腸。

李聖經還演唱了主演韓劇《浪漫醫生金師傅》的主題曲,隨後台上播放同劇演員蘇珠妍、金旻載的應援影片,2人甜讚:「姐姐高又超可愛」、「姐姐是能量充電器」,更令觀眾驚喜的莫過於還出現了劇中向她求婚成功的「未婚夫」安孝燮的應援影片,安孝燮除了說「很高興能見到聖經姐姐的粉絲們」外,還提到女方是個擁有特別明亮靈魂的人,相處時就像是在跟小學同學一起玩,彷彿能把自己小時候的模樣召喚出來般自在,並大讚李聖經是「充滿愛的人」,也是自己遇見過的人當中最有愛的,所以在她身邊總覺得很舒服,有一種歸屬感,可以感受到得到了很多的愛。「深情告白」讓氣氛嗨到最高點。

李聖經更換上露出小蠻腰的嘻哈潮流舞蹈服,一連表演了包括IVE〈After LIKE〉、LE SSERAFIM〈UNFORGIVEN〉等三首大勢女團人氣歌曲的舞蹈,嗨翻全場,接著抽出幸運粉絲送上她親自設計、畫圖的客製化環保杯。李聖經在跟觀眾互動玩遊戲時也特別寵粉,臨時加碼送出多張簽名卡片給獲勝者們,隨後再演唱了當晚第3首、自己的招牌歌曲〈NICE TO MEET YOU〉,台灣粉絲則送上特別錄製的應援影片為李聖經加油,讓她直呼超感動,頻用中文對台下說「我愛你們」,最後在全場大合照中溫馨結束這場久違的見面會。

值得一提的是,二度來台辦見面會的李聖經,抵台第一天就直衝鼎泰豐大啖美食,一進餐廳就熟門熟路地拿起菜單,主動點了小籠包、排骨蛋炒飯等招牌美食,現場其他來自韓國的客人驚喜「直擊」女神大呼意外,感嘆李聖經本人超白超漂亮,同時還被不少台灣民眾認出,李聖經都親切地打招呼還熱情與幸運粉絲擁抱,在台期間無論到哪都展現出無邊魅力。