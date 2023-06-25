台南市4天端午連假招徠300萬人次遊客，最大遊客潮出現在國華商圈，國華街與正興街附近民宿家家爆滿，加上商圈午後購物人潮，23、24日連2天傍晚時段因電力超載不堪負荷，導致附近41戶跳電，引來商家跳腳，台電公司台南區處25日上午9時20分緊急派員更換變壓器，恢復供電。

國華街與正興街口附近41戶商家23日下午4時發生跳電，經台電派員維修，晚間6時恢復。不料24日下午3時許又跳電，經過修復後4時復電，傍晚5時再度跳電，許多店家因影響生意，氣得跳腳，頻頻上網路與手機群組內抱怨，台電公司也緊急找肇事原因。

經過檢查，台電人員發現附近用電超過負荷，導致變壓器負載過高，25日上午9時20分起，花1小時更換變電器，才解決問題。

台南市今年端午連假遊客有300萬人次，較去年多出1成，平均住宿率達9成以上，國華海安商圈每天吸引7、8萬人潮，是遊客最多的景區，附近店家在遊客出現時，用電量大增。

除了商家用電，該區巷弄內多戶民宅近年改經營民宿，在這波連假中，家家訂房爆滿，下午正逢台南高溫炎熱，耗電量提升。各種因素累積，導致跳電。

淺草里長陳建發表示，國華街是台南市鬧區觀光指標，為避免再發生跳電狀況，連假過後將盤點附近商家在高峰期的總用電量，報請台電公司更換電力設備，徹底解決問題。

台南市觀旅局長林國華表示，下周將清查列管的未合法民宿，了解業者的用電情況。

台電台南區處表示，將針對國華街商圈供電狀況進行通盤檢討及改善，用戶若有增加用電設備的需求，可向台電服務中心提出申請，以利台電調整供電規畫及設備。