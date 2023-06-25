陳俊成身為舞蹈老師和筋脈調理師，和在意和女顧客的距離。（萬鴻經紀提供／王思穎台北傳真）

演藝圈最忙的綠葉陳俊成戲約不段、角色百變，從資深同志、政壇名人、變裝癖等，任何角色對他來說都駕輕就熟。許多跟他合作過的導演、製作人都稱他為演藝圈的稀有動物，因為他沒有詮釋不了的角色，同時既敬業又物超所值，他說：「我是個只懂得選角、不懂得議價的演員。」

對於近日在演藝圈沸沸揚揚的＃Me Too事件，身兼舞蹈老師、筋脈調理師的陳俊成表示不論是教舞蹈，還是幫人調經絡，在碰到女性學員或客戶時，都會提前告知下一個動作可能會碰觸的身體範圍以及效能，若是對方覺得不妥、不習慣，就會尊重、接納略過不碰觸，盡量避免不必要的誤會，「再者跟我對過戲的女演員，常說我一個眼神的改變，就可以從一個憨厚老實的男人，變成一個猥瑣的色胚子。所以，在教舞、疏通經絡的時候，除非經過對方同意，有兩個禁忌點我是不會去碰觸的。」

陳俊成認為這Me Too風潮在演藝圈已造成人人自危的奇妙氛圍，男藝人不論是舞台劇彩排還是現場拍攝，都不自覺的跟異性保持距離，彼此聊天用詞也非常的小心謹慎，「大家都很怕一不小心就因為me too而被out。」