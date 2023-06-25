竹北氣爆案發生時，新竹縣長楊文科並未在第1時間現身，由做為代理人的副縣長陳見賢擔任指揮官，向外界說明楊文科未出席原因為「之前確診」，後續縣府推翻此說法稱縣長有既定行程，但卻被縣議員踢爆楊文科當時人正在日本。25日終於現身的楊文科澄清並未隱瞞行程，且曾在主管會報宣布過，強調「大家都知道。」

24日氣爆案發生當天，楊文科一整天都沒有公開現身，代理人陳見賢當天作為指揮官受訪時，對媒體追問楊文科行蹤，僅表示楊「之前確診」，讓外界誤以為楊文科因確診而無法抵達現場指揮調度。但隨後縣府又改口表示，楊文科因有既定行程而未能現身，遭到縣議員邱靖雅在臉書踢爆楊文科人根本就在國外。

25日楊文科前往竹北氣爆現場帝王至尊社區履勘時，坦承自己確實有既定的行程在日本，但接到氣爆消息後，馬上改機票趕回台灣，當天晚上便召開緊急會議，做出各項決定，且上周也確實確診，自己做事一項坦蕩蕩，絕對沒有隱瞞行程。

當天下午前往氣爆傷者家中訪視慰問時，又再被追問氣爆當天，陳見賢表示楊文科未能現身是因之前確診，是否在代理交接上出問題？楊文科表示日本行在之前的主管會報上有宣布，「大家都知道。」