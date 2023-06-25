雲林縣府縣府正打造古坑鄉草嶺村石壁部落516公頃的林地成為「森林療癒基地」，但交通十分不方便，縣府工務處已招標一條小巴公車路線，從石壁部落延伸至深處的「五元二角」景點，使用電子票證靠卡就可免費搭乘。

草嶺村的石壁部落海拔約1200公尺，鄰近南投縣及嘉義縣山區，農曆春節前後賞櫻行程每年都是人擠人，縣府鼓勵搭乘往返斗六及石壁的「701」公車上山，不過大多數自行開車。

「701」公車自斗六火車火車站發車，沿古坑荷苞山行駛，終點是石壁部落的東碧山莊，全長49.3公里，尷尬的是從東碧山莊下車後，若要往更深處的五元二角、木馬古道、雲嶺之丘，必須自行找車接駁，路程約10公里。

工務處長汪令堯表示，不少外地遊客反應下了車才知道還要找交通工具上山，共乘小巴的話，每人車資約200元；縣府為此開闢公共小巴路線來回石壁、五元二角，接駁遊客上下山，持遠通電通卡、台灣智慧卡、一卡通等電子票證可靠卡免費搭乘，若無電票證，則需付車資50元。

汪令堯強調，這是完成草嶺觀光的最後一哩路，疫情解封後，各觀光景點都恢復人潮，「石壁」來回「五元二角」的大眾運輸路線必須未雨綢繆，目前已完成簽約，將以9人座或20人座小巴載客。

他說，為鼓勵全台各地民眾搭公共交通工具到雲林出遊，雲林縣府明年也會開始推「月票199元」，199元可在縣內暢搭公車、鐵路、共享單車2小時；雲嘉嘉生活圈的縣市政府明年也會合作推出999元月票。