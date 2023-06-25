立委陳超明（右二）多次前往龍鳳漁港北堤會勘。（陳超明國會辦公室提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣早年居在靠海居民，都會以地曳網捕撈魚貨，俗稱「牽罟」，現今只有後龍、竹南等鄉鎮，仍有少數人成立牽罟班推動傳承，並每年舉行「牽罟」，讓民眾體驗傳統漁法。立委陳超明與地方希望縣府能將「牽罟」登錄文化部無形文化資產，讓後代子孫記得先祖智慧，縣府則抱持樂觀其成態度並全力支持。

苗栗後龍鎮沿岸多為沙灘，靠海的漁村，會搭乘獨木舟將漁網、漁線拉成U字型，並覆蓋在海面上，岸上則有50到100多人分成兩列，共同拉漁網，眾人在一起分享捕撈上岸的漁獲，但隨著時代演進，需要龐大人力的「牽罟」漸漸被現代化漁網、養殖業取代。

後龍鎮地區目前只有水尾、大山2個社區仍有牽罟班，並年年舉辦牽罟、淨灘活動，盼望藉此傳承文化。另外，竹南鎮天文里靠近竹南龍鳳漁港，當地也有6、70位居民組成龍鳳漁港牽罟班，同樣期盼將傳統技藝永續傳承下去。

今年7、8月苗栗縣府與竹南鎮公所，將在竹南鎮龍鳳漁港北堤沙灘舉辦千人「牽罟」活動，但沙灘海岸沖蝕嚴重，不利漁船出海，加上牽罟班漁網等漁場工具老舊，可能影響「牽罟」活動舉辦，立委陳超明接獲陳情多次前往會勘，近日也邀漁業署等單位，盼能爭取補助。

苗栗天文牽罟觀光文化協會理事長林嘉彬說，牽罟班致力於推廣傳統漁業文化，但心有餘而力不足，網具、罟筏老舊不堪，加上罟寮因為潮水季風侵蝕，導致漁港北堤有1.5公尺高的落差，漁船根本無法進出。

陳超明表示，「牽罟是兒時回憶，為了讓子子孫孫能記住成長的過程，牽罟班的大家共同肩負重要傳承的工作」，這段話讓曾是牽罟一份子的超明十分感動，今日會議上，伴隨著大家的發言，腦中不斷想起過往牽罟的回憶，大家群策群力，使盡吃奶的力氣才能完成一個牽罟。到今天，牽罟已經不是生計問題，而是一個地方文化的傳承。

他說，希望政府單位可從軟硬體部分給予協助，軟體部分由海洋大學進行輔導協助，共同構思出透過創意，將傳統牽罟結合地方力量，讓竹南牽罟活動能更有吸引力。

硬體設施則有罟寮疏於整理、漁具老舊匱乏，則請中央補助經費克服，其中龍鳳漁港北堤因為侵蝕落差嚴重，則請漁業署幫忙設置水泥坡道。

陳超明表示，牽罟文化部分，將擴大牽罟的範圍外，也會協調縣政府將牽罟登錄文化部無形文化資產，同時，運用課堂教學方式，讓牽罟能向下紮根，使孩子們能習得這難得的智慧。

苗栗縣府文化觀光局指出，牽罟是苗栗沿海居民專屬的地方記憶，若地方有意推動為無形文化資產，縣府相當樂見，牽罟班可透過協會提出申請，未來舉辦「牽罟」活動時，將現場訪查、文資審議會審議等程序，如果順利即可登錄為無形文化資產，讓傳統技藝流傳下去。