保持馬路上的淨空對用路人來說非常重要。一位網友近日行經高雄鼓山區時，發現一旁的熱炒店占用馬路一大塊，汽車被迫壓雙黃線甚至到對向車道行駛，氣得直呼「要不乾脆封路做生意就好？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，他行車經過高雄哈瑪星附近時，發現熱炒店的人潮多到占用馬路，氣得直呼「要不乾脆封路做生意就好？ 車子要過還要壓雙黃線閃你們」；仔細觀看照片可以發現，熱炒店的桌椅的確都擺到大馬路上，一位推著嬰兒車的行人因此走在馬路正中央，前方還有一台停等紅燈的黑色轎車被迫跨越雙黃線。

對此，許多網友紛紛回應，「檢舉，這有夠扯，很快就拆掉了」、「南部沒王法？」、「鄉下地方不意外」、「馬路本來就是給攤販做生意的啊！」、「我們高雄的水準就是這樣樸實無華」、「這時候如果有一台三寶開的車衝進去，他下次就不敢了～」、「這太誇張了吧？…都不用取締的？」、「叫警察來，每個小時都打，然後也打環保局，整個都油煙味，我就不信老闆後台有多硬」。

不過也有不少人看到熱炒店人潮後意外被推坑，「這個在哪，想吃」、「感謝通知，找時間去吃吃」、「250元鮮蚵吃到飽耶」，在地人則分享，「在鼓山區耶，評論不錯，改天吃看看」、「在西子灣喔，很好找，捷運站一下來就是了」、「哈瑪星東石鮮蚵，最近真的人一堆，西子灣捷運站旁」。