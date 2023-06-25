休旅車自撞圍牆後卡住，車內2人一度受困，最後車上有5人送醫。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

休旅車恰好從足夠一輛車停靠的空隙衝進去，一旁停放車輛才未受波及。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市168線後潭路段一家統一超商附近，今下午2點39分通報有車禍，現場有多人需要緊急救護，消防局人員抵達現場，發現是1輛休旅車自撞圍牆後卡住，車內2人一度受困，最後一共送了5名輕傷患者就醫，初步研判休旅車駕駛不熟路況，在T字型路口未轉彎就衝進私人空地，自撞民宅矮牆後停住，詳細車禍原因有待警方進一步調查。

嘉縣消防局下午2點39分獲報，太保市168線後潭7-11附近發生車禍，報案人指稱車內有6名乘客需要緊急救護，消防局立即派遣太保、祥和、嘉太、水上及鹿草分隊前往，抵達現場回報為1輛自小客車自撞，有2名人員受困，受傷患者共5名，分別為70歲女性意識不清，80歲男子右小腿骨折，另16歲男姓、42歲女性和49歲男性受到輕傷，受困民眾經協助脫困後，所有傷者陸續送往嘉義長庚醫院救治。

由於休旅車自撞地點是一處私人空地，當時還停著幾輛轎車，休旅車恰好從足夠一輛車停靠的空隙衝進去，一旁停放車輛才未受波及，據指出，車上疑似是一家人一同出遊，疑似才從附近咖啡觀光工廠離開，推測是不熟路況才自撞肇事。